وسائل اعلام مصرية : الفنانة يسرا مصابة بـ فايروس كورونا

أكدت وسائل إعلام مصرية في الساعات الأولى من صباح الجمعة، أن الفنانة يسرا أصيبت بفيروس كورونا المستجد .

وقالت النجمة المعروفة لصحيفة “اليوم السابع”، إنها أصيبت بالفعل بالمرض الذي يجتاح العالم، وأنها تخضع حاليا للعلاج.

ووجهت يسرا رسالة شكر لـ”كل من سأل عني، وللأطباء ووزارة الصحة، ولزملائي وأصدقائي داخل مر وخارجها”.

ونقل موقع “مصراوي” عن مصدر مقرب من الفنانة، قوله إنها ستعلن خبر إصابتها في بيان صحفي عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي