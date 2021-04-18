وزير النقل المصري يرد على واقعة شابا نام تحت قطار مسرع… فيديو

المستقلة/-أحمد عبدالله/ توعد وزير النقل المصري كامل الوزير، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد شاب نام تحت قطار مسرع.

وقال الوزير المصري في تصريحات لبرنامج “على مسؤوليتي”، في قناة “صدى البلد”، أمس السبت، إن السلطات تلاحق الشاب حاليا، مؤكدا أنه لن يهدأ لها بال إلا بالقبض عليه.

وأضاف وزير النقل: “نحن الآن نبحث عنه. سنقبض عليه ولن نتركه”، مشيرا إلى أن الشاب عرض نفسه لخطر

ويُظهر مقطع فيديو يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، شابا نام بين قضيبي سكة حديدية في مصر أثناء مرور قطار مسرع.

وفي الفيديو يظهر الشاب ممددا بين قضيبي السكة الحديد في وضع خطير، بينما كان القطار يسير بسرعة بالغة.

وقام أصدقاء الشاب الذين كانوا معه في المكان، بالتقاط الفيديو، حيث كانت تُسمع أصواتهم وهم يطالبوه بالثبات أثناء مرور القطار.