وزير العمل : قانون التقاعد الجديد يعد من القوانين الستراتيجية للبلد

المستقلة /- أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد يعد من القوانين الستراتيجية للبلد لانه يتضمن امتيازات كثيرة للعاملين بالقطاع الخاص سواء كانت شركة او كلية او اي من المؤسسات الاهلية بالبلاد.

وقال الركابي في حوار تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “الوزارة تلزم صاحب العمل بعدم انهاء خدمات العاملين بهذه المؤسسات ما سيحل مشكلة البطالة بالمجتمع وتوجه الخريجين للعمل بالقطاع الخاص وليس الاعتماد فقط على الوظائف الحكومية لما يضمنه القانون لهم من حقوق كاملة تؤمن لهم حياة معيشية لهم ولأسرهم”.

واشار الى ان “الوزارة تعمل على ارسال فرق تفتيشية الى المؤسسة التي يقوم صاحب العمل بانهاء خدمات العاملين من خلال الشكاوى التي تسجلها الوزارة بهذا الصدد بمساعدة العاملين لاحالته ومحاسبته قانونيا بمحكمة العمل».

ولفت الركابي الى أن “القانون الجديد يحمي العاملين بالقطاع الخاص مقابل استقطاع 5 % من اجرهم الكلي”.