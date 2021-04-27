وزير العمل : قانون التقاعد الجديد يعد من القوانين الستراتيجية للبلد

المستقلة /- أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي،  أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد يعد من القوانين الستراتيجية للبلد لانه يتضمن امتيازات كثيرة للعاملين بالقطاع الخاص سواء كانت شركة او كلية او اي من المؤسسات الاهلية بالبلاد.

وقال الركابي في حوار تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “الوزارة تلزم صاحب العمل بعدم انهاء خدمات العاملين بهذه المؤسسات ما سيحل مشكلة البطالة بالمجتمع وتوجه الخريجين للعمل بالقطاع الخاص وليس الاعتماد فقط على الوظائف الحكومية لما يضمنه القانون لهم من حقوق كاملة تؤمن لهم حياة معيشية لهم ولأسرهم”.

واشار الى ان “الوزارة تعمل على ارسال فرق تفتيشية الى المؤسسة التي يقوم صاحب العمل بانهاء خدمات العاملين من خلال الشكاوى التي تسجلها الوزارة بهذا الصدد بمساعدة العاملين لاحالته ومحاسبته قانونيا بمحكمة العمل».

ولفت الركابي الى أن “القانون الجديد يحمي العاملين بالقطاع الخاص مقابل استقطاع 5 % من اجرهم الكلي”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

ضبط 31 قطعة أثرية معدة للتهريب في ميسان

اخر الاخبار

الشمري يطالب بتشديد الاجراءات التفتيشية في المنافذ لمنع ادخال اي مواد ممنوع

اخبار العراق

وزارة الاعمار : بغداد تحتاج إلى “مخطط إنمائي شامل” لمعالجة الاختناقات

اخبار العراق

لجنة : أبرز القوانين التي نسعى الى إنهائها قانون انتخابات مجالس المحافظات

اخبار العراق

الصحة النيابية : كثرة المرافقين والاتيان بـ”هيترات” تسبب بانفجار قناني الأوكسجين

اخبار العراق

تقرير : مدير وكالة الاستخبارات المركزية يقوم بزيارة سرية الى بغداد

اخبار العراق

وزير العمل : قانون التقاعد الجديد يعد من القوانين الستراتيجية للبلد

اخبار العراق

وزير العمل : قانون التقاعد الجديد يعد من القوانين الستراتيجية للبلد

اخر الاخبار

تسريبات : شركة ”كوالكوم“ تعتزم إطلاق معالج متطور هذا العام

اخر الاخبار

شركة ”موتورولا“ تكشف عن هاتف جديد في سلسلة ”Moto G“

اخبار العراق

حقوق الانسان في النجف : تسجيل 13 حالة انتحار خلال ثلاثة اشهر

اخبار العراق

انخفاض أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد و المحافظات .. اليوم الثلاثاء

اخبار العراق

وزارة الصحة تنفي تسجيل العراق أي إصابة بسلالة كورونا “الهندية”

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بسبب توقعات اوبك بروز انتعاشًا عالميًا قويًا هذا العام

امنية

اعتقال مجموعة من المطلوبين بنزاع عشائري في البصرة

اخبار العراق

الرافدين : توزيع رواتب عدد من الوزارات عن طريق أدوات الدفع الالكتروني

اخبار العراق

متنبئ : خرائط الطقس تشير إلى تأثر العراق بحالة من عدم الاستقرار الجوي