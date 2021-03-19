وزير الصحة السعودي يكشف عن تفاصيل قصة مؤلمة

المستقلة/-أحمد عبدالله/كشف وزير الصحة السعودية، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الجمعة، تفاصيل قصة مؤلمة مرة بها.

وقال الربيعة، في تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، “مرت بي قصة آلمتني كثيرًا، لشخص توفر موعد لوالده للحصول على اللقاح منذ فترة”.

مرت بي قصة آلمتني كثيراً، لشخص توفر موعد لوالده للحصول على اللقاح منذ فترة، وبسبب الانسياق خلف الشائعات رفض الموعد، ليتوفى والده بعدها بسبب إصابته بالفيروس -رحمه الله-. تمنيت بعدها لو أستطيع أن أقنع كل شخص بنفسي، ولازلت أحاول جهدي. لكل فرد .. أرجوك من القلب #خذ_الخطوة خذ اللقاح — توفيق الربيعة (@tfrabiah) March 19, 2021

وتابع الوزير السعودي “وبسبب الانسياق خلف الشائعات رفض الموعد، ليتوفى والده – رحمه الله – بعدها بسبب إصابته بالفيروس”.

وأضاف الربيعة “تمنيت بعدها لو أستطيع أن أقنع كل شخص بنفسي، ومازلت أحاول جهدي”.

ونصح الوزير في نهاية تغريدته: “لكل فرد.. أرجوك من القلب: خذ الخطوة خذ اللقاح”.