وزير الصحة السعودي يكشف عن تفاصيل قصة مؤلمة

المستقلة/-أحمد عبدالله/كشف وزير الصحة السعودية، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الجمعة، تفاصيل قصة مؤلمة مرة بها.

وقال الربيعة، في تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، “مرت بي قصة آلمتني كثيرًا، لشخص توفر موعد لوالده للحصول على اللقاح منذ فترة”.

وتابع الوزير السعودي “وبسبب الانسياق خلف الشائعات رفض الموعد، ليتوفى والده – رحمه الله – بعدها بسبب إصابته بالفيروس”.

وأضاف الربيعة “تمنيت بعدها لو أستطيع أن أقنع كل شخص بنفسي، ومازلت أحاول جهدي”.

ونصح الوزير في نهاية تغريدته: “لكل فرد.. أرجوك من القلب: خذ الخطوة خذ اللقاح”.

 

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