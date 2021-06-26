وزير الخارجية المصري يرد علي تصريحات إثيوبيا بشان حسم ملف سد النهضة عسكريا
المستقلة/-احمد عبدالله/وصف وزير الخارجية المصري سامح شكري تصريحات المسؤولين الإثيوبيين بشأن ملف سد النهضة بأنها استفزازية، مؤكدا أن القاهرة تقدم طلبا جديدا إلى مجلس الأمن الدولي كي ينعقد لبحث الموضوع.
وقال شكري، في مداخلة هاتفية ضمن برنامج “الحكاية” مساء أمس الجمعة، تعقيبا على كلام مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية، الجنرال بوتا باتشاتا ديبيلي، لموقع RT Arabic عن استعداد أديس أبابا لحسم ملف سد النهضة عسكريا: “هذا نهج عرفناه على مدى السنوات الماضية من تصريحات استفزازية لا تؤدي إلى تحقيق الوئام وإشاعة روح التعاون وأيضا الإصرار على فرض الإرادة المنفردة”
ولفت الوزير إلى أن مصر خلال هذه السنوات كانت تتحدث عن القدرة على الوصول إلى حل وإقامة علاقات مبنية على التعاون والمصالح المشتركة، مشددا على أن القاهرة في الوقت نفسه تعلم ماهية مصالحها وحقوقها وكيفية الدفاع عنها.
وقال:” نسعى دائما إلى استخدام الوسائل السلمية ونلجأ إلى الأجهزة والآليات الدولية لكن هذا لا ينفي أن لدينا القدرة ولدينا الإصرار على عدم الإضرار بمصلحة الشعب المصري، وفي حال وقوع الضرر بالتأكيد لن تتهاون الدولة المصرية في الدفاع عن مصالح شعبها”.
وتابع: “لا نتهاون في حقوقنا وفي مصلحتنا ونسلك في كل مرحلة بالعناصر والإمكانيات المتوفرة لدينا التي تتناسب مع الوضع والحالة القائمة
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