وزير الخارجية المصرى يرد على سؤال حول عودة سوريا إلى الجامعة العربية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ علق وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، على عودة سوريا إلى الحاضنة العربية والانتخابات الحكومية التي ستجرى هناك.

وردا على سؤال  حول عودة سوريا للجامعة العربية، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أنه من الضروري عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية والحاضنة العربية.

وقال شكري، إن مصر تألمت لما عانى منه الشعب السوري خلال السنوات الماضية، موضحا أن الشعب السوري تعرض للقتل والنزوح.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الجميع شاهد أيضا التدخلات والاستهداف الإرهابي لسوريا.

ولفت إلى أنه يأمل فى عودة سوريا لما كانت عليه من استقرار، ولكي يستمتع الشعب السوري فى ممارسة الحياة السياسية.

وأكد أن الشعب السوري هو من سيقرر مستقبله وسيصيغ الحكومة التي تمثله في الانتخابات المقبلة.

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