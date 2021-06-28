وزير الخارجية المصرى يبحث مع بلينكن في روما ملف سد النهضة الإثيوبي

وزير الخارجية المصرى يبحث مع بلينكن في روما ملف سد النهضة الإثيوبي

المستقلة/-أحمد عبدالله/ بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الأمريكي ‎أنتوني بلينكن، العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها ملف سد النهضة الإثيوبي.

وجاء اللقاء بين الوزيرين على هامش الاجتماع الوزاري حول سوريا المنعقد في العاصمة الإيطالية روما.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد خلال اتصال هاتفي مع شكري، الاثنين، ضرورة استمرار المفاوضات حول قضية سد النهضة بهدف تحقيق حل يراعي مصالح كل الأطراف.