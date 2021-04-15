وزير الخارجية المصرى : إثيوبيا تفكر في إنشاء سدود أخرى على النيل الأزرق

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قال سامح شكري، وزير الخارجية: مفاوضات سد النهضة أظهرت قدر من التعنت من الجانب الأثيوبي، قائلا: المرونة من الجانب المصري والسوادني في المفاوضات لم تأت بتعامل مماثل من أثيوبيا

وأكد وزير الخارجية، خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن المشاورات لم تصل إلى نتيجة، وما زال هناك فسحة من الوقت، مشيرا إلى حرص مصر على حل الأزمة من خلال التفاوض والتفاهم، وإتاحة فرصة للمفاوضين الدوليين لحل الأزمة بما لا يضر بمصالح دولتي المصب.

وتابع سامح شكري: مستمرون في سعينا حتى وإن كان الوقت ضيقا من أجل حل الأزمة بما لا يضر مصالح مصر والسودان، مشيرا إلى أن الأعمال الأحادية من جانب أثيوبيا تضر بمصالح دولتي المصب.

وأكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن هناك متابعة يومية لأزمة سد النهضة، لأن المياه مسألة وجود لمصر

وحول المشروعات الأخرى بشأن السدود في أثيوبيا غير سد النهضة، أكد وزير الخارجية، أن هناك مشروعات أخرى على النيل الأزرق تقوم بها إثيوبيا، قائلا: لكن في المقابل يجب احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما لا يضر بمصالح الدول الأخرى.