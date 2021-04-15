وزير الخارجية المصرى : إثيوبيا تفكر في إنشاء سدود أخرى على النيل الأزرق

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قال سامح شكري، وزير الخارجية: مفاوضات سد النهضة أظهرت قدر من التعنت من الجانب الأثيوبي، قائلا: المرونة من الجانب المصري والسوادني في المفاوضات لم تأت بتعامل مماثل من أثيوبيا

وأكد وزير الخارجية، خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن المشاورات لم تصل إلى نتيجة، وما زال هناك فسحة من الوقت، مشيرا إلى حرص مصر على حل الأزمة من خلال التفاوض والتفاهم، وإتاحة فرصة للمفاوضين الدوليين لحل الأزمة بما لا يضر بمصالح دولتي المصب.

وتابع سامح شكري: مستمرون في سعينا حتى وإن كان الوقت ضيقا من أجل حل الأزمة بما لا يضر مصالح مصر والسودان، مشيرا إلى أن الأعمال الأحادية من جانب أثيوبيا تضر بمصالح دولتي المصب.

وأكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن هناك متابعة يومية لأزمة سد النهضة، لأن المياه مسألة وجود لمصر

وحول المشروعات الأخرى بشأن السدود في أثيوبيا غير سد النهضة، أكد وزير الخارجية، أن هناك مشروعات أخرى على النيل الأزرق تقوم بها إثيوبيا، قائلا: لكن في المقابل يجب احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما لا يضر بمصالح الدول الأخرى.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

 حكم جديد من القضاء الأردنى بحق صاحبة عبارة “أبوي أحسن من الملك”

اخر الاخبار

كويتي يهدد ضابط بالساطور.. “امش لا أطيرك أنت ونجومك”..

اخر الاخبار

مصر تسمح لاثنين من طاقم “إيفرجيفن” بالمغادرة

اخبار مصر

مصر.. وفاة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد عن عمر يناهز 86

رياضية

القوة الجوية يكشف طبيعة إصابة أيمن حسين

اخبار العراق

مستشار الكاظمي : ديون العراق الداخلية والخارجية بلغت 73 مليار دولار

اخبار العراق

الخارجية الامريكية غاضبة بعد تعرض مطار اربيل للقصف الصاروخي

اخبار العراق

الخارجية الامريكية غاضبة بعد تعرض مطار اربيل للقصف الصاروخي

اخبار العراق

هيئة اسثمار ذي قار تمنح 83 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات

اخبار العراق

المالية النيابية : الحكومة شكلت لجنة لإعداد موازنة عام 2022

اخبار العراق

لجنة : زيادة تخصيصات وزارة العمل لمعالجة الاثار السلبية بعد رفع سعر الصرف

اخبار العراق

الحكيم يحذر من خطورة استهداف المنشآت العامة وتعريض المدنيين الى الخطر

اخر الاخبار

استقالة وزيرة في “الحكومة السورية المؤقتة”

اخبار مصر

مصر تشهد الموجة الثالثة من جائحة كورونا

اخر الاخبار

الأرصاد المصرية تحذر من موجة حارة تضرب البلاد فى هذا الموعد

اخر الاخبار

تهديد مباشر للأمن.. مصر تدين استهداف الحوثيين الأراضي السعودية

اخر الاخبار

محمود عباس: ماضون بإجراء الانتخابات الفلسطينية