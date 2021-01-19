وزيرة فرنسية : لا أتحمل رؤية فتاة محجبة

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المستقلة /- أدلت وزيرة الدولة لشؤون المواطنين في فرنسا، مارلين شيابا، بتصريحات تتعلق بإضافة مواد إلى مشروع قانون مكافحة “التطرف الإسلامي” المثير للجدل.

واقترحت الوزيرة الفرنسية إضافة مواد إلى مشروع القانون، والذي حظر على الفتيات دون سن 18 عامًا ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

وقالت شيابا “أجد أنه من غير المحتمل أن أرى طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات ترتدي الحجاب”.

وتابعت “كما أنني لا أحتمل أن أقابل فتاة تبلغ من العمر عامين، ترتدي الحجاب وهي في عربة الأطفال”.

وفي وقت سابق أقرت الحكومة الفرنسية مشروع قانون ضد ما تسميه “التطرف الإسلامي”، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن عنه إثر حادثة اغتيال الأستاذ “صامويل باتي”.

ويشمل مشروع القانون الفرنسي، والذي وصف بالكثير من الأوساط بالمثير للجدل، تشديد الرقابة على تمويل الجمعيات ومعاقبة المحرضين على الكراهية عبر الإنترنت.

 

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