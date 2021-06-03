وزيرة الصحة : إصابات ووفيات كورونا بمصر الأقل فى العالم

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، الانتهاء من تطعيم 100 % من العاملين في القطاع السياحي في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء ، متوقعة الانتهاء من تطعيم كل المقيمين بالمحافظتين بحلول 30 يونيو الجارى.

وشددت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفى، على استقرار الوضع الوبائى في مصر، منوهة بأن عدد الإصابات والوفيات في مصر أقل دول العالم بالنسبة لعدد السكان، مضيفة: “زيادة السياحة الوافدة رد كبير جدا على استقرار الوضع الوبائى والصحى في مصر”.