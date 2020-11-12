وزراة المالية تعلن اطلاق رواتب الموظفين لتشرين الاول

المستقلة /… اعلنت وزارة المالية الاتحادية عن إطلاق رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول الماضي .

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزير المالية وتلقته ( المستقلة) اليوم الخميس ، إن “الوزارة وجهت كافة الدوائر والمصارف التابعة لها لغرض البدء بإطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر تشرين الاول ابتداء من يوم الأحد المقبل”.

وطالبت الوزارة كافة المصارف بـ”استئناف عملهم لغرض توفير السيولة اللازمة لتعزيز المصارف التابعة لها في المحافظات لغرض صرف الرواتب”.

وجاء إطلاق الرواتب بعد تصويت مجلس النواب فجر اليوم الخميس، على قانون الاقتراض الذي تنتظره الحكومة لتأمين رواتب الموظفين المتأخرة منذ عدة أسابيع بعد تأخر الرواتب اكثر من اسبوعين . ( النهاية)