وزارة النقل تجري مباحثات مع شركة أنغولية لربط سككي

المستقلة / -أجرت الشركة العامة لسكك حديد العراق، مباحثات مع شركة (Sonangol) الأنغولية حول متطلبات الربط السككي من محطة القيارة الى مصفى القيارة لنقل المشتقات النفطية عبر شاحنات السكك التخصصية.

وذكرت وزارة النقل في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاربعاء، أن “الشركة العامة لسكك حديد العراق متمثلةً بمديرها العام طالب جواد كاظم الحسيني، بحثت، اليوم، في مقر الشركة مع ممثل شركة سونانغول الانغولية لإنتاج ونقل المشتقات النفطية وبحضور عدد من مدراء الأقسام من ذوي الاختصاص، متطلبات الربط السككي من محطة القيارة الى مصفى القيارة لنقل المشتقات النفطية عبر شاحنات السكك التخصصية”..

و قال الحسيني، بحسب البيان، إن اللقاء شهد “الاتفاق على عدة أمور من شأنها الإسراع في آلية تنفيذ العقد لنقل المشتقات النفطية من مصفى القيارة بعد أن تم استكمال كافة المخططات والدراسات الفنية من جانب السكك”.

وأشار إلى “أهمية هذا المشروع الحيوي واستعداد الشركة لتذليل كافة العقبات التي تعيق انسيابية العمل المشترك واستنادا لتوجيهات وزير النقل ناصر الشبلي في استثمار المشاريع التي من شأنها رفع كفاءة السكك، لاسيما ان هذه الشركة تعتبر من الشركات الرصينة في إنتاج النفط والغاز وتعمل ضمن شركة نفط الشمال في حقل القيارة”.

وأوضح البيان، أن “هذا المشروع يعتبر من المشاريع الحيوية حيث يؤمن إنتاج ونقل المشتقات النفطية من مصفى القيارة الى البصرة عبر شاحنات السكك التخصصية بما يلبي طموح السكك في رفع كفاءتها وجعلها من الشركات الرابحة”.