وزارة المياه والري: وضع الأردن المائي سيكون حرجا وصعبا فى هذه الحالة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري الأردنية، عمر سلامة أن وضع الأردن المائي سيكون حرجا وصعبا خلال العام الحالي.

وقال سلامة في تصريحات لـ”فرانس برس” إن “حصة الفرد في الأردن من المياه تراجعت من 3400 متر مكعب عام 1946 إلى أقل من 100 متر مكعب حاليا بسبب تراجع هطول الأمطار والتغييرات المناخية والنمو السكاني وأزمات اللجوء المتعاقبة“.

وأضاف أن “الأمطار التي هطلت العام الحالي لا تتجاوز 50% من الأمطار التي هطلت العام الماضي، و60% من المعدل السنوي، ما أدى لانخفاض تخزين السدود المخصصة لمياه الشرب بنحو 80 مليون متر مكعب عن العام الماضي“.

ودعا سلامة إلى ترشيد استهلاك المياه وعدم التبذير.

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