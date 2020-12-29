وزارة العمل تنفذ جولات ميدانية موسعة للحد من العنف ضد الاطفال

المستقلة/ – نفذت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية جولات ميدانية موسعة للحد من العنف ضد الاطفال وحمايتهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة استكمالا للحملة التي اطلقت بداية الشهر الحالي .

وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض في تصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة: ان الجولات شملت عددا من المدارس وبعض الورش في الحي الصناعي بمدينة الصدر للاطلاع على واقع الاطفال فيها، اذ تم توزيع بوسترات توعية تظهر معاناة الطفل لتوجيههم بخصوص ظاهرة العنف بعد ان اصبحت واقعا تعيشه اغلب دول العالم، منوها بان اللجنة نفذت حملة ميدانية توعوية من خلال البوسترات في عشر من مدارس في مدينة الصدر واغلب محال الحي الصناعي .

واضاف: انه تم التعاون مع عدد من المؤسسات والوزارات ومنظمات المجتمع المدني لمساندة حملة التوعية لمناهضة العنف ضد الاطفال بعنوان (اطفالنا املنا نحميهم لانؤذيهم)، منوها بان الهدف من الحملة والجولة الميدانية ياتي من اجل تدارك المخاطر التي باتت تهدد امن المجتمع من خلال وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ومواقع التواصل الاجتماعي.

واشار باهض الى ان الوزارة وجهت انظارها نحو هذا الاتجاه بسبب تزايد حالات العنف ضد الاطفال ولتوجيه رسائل ومطالبات الى الجهات المعنية من اجل الوقوف على اسباب هذه الظاهرة بغية وضع الحلول والمعالجات للحد منها .