وزارة العمل تعلن استعدادها لـصـرف الرواتب المتراكـمة لـلـمعـين المـتفرغ

المستقلة /- اعلنت وزارة الـعـمـل والــشــؤون الاجـتـمـاعـية، الثلاثاء، استعدادها لـصـرف الـدفـعـة الـثـانـيـة مـن الــرواتــب المـتـراكـمـة لـلـمـعـين المـتـفـرغ لــذوي الإعــاقــة والاحـتـيـاجـات الخاصة، خلال الايام القليلة المقبلة.

وقــال رئـيـس هيئة ذوي الاعاقـة والاحـتـياجات الخاصــة بــالــوزارة عــصــام عــبــد الـلـطـيـف في حديث للصحيفة الرسمية، انــه “تــم صــرف الـدفـعـة الاولــــى مــن الـــرواتـــب المـتـراكـمـة لـلـمـعـين المــتــفــرغ لـــذوي الاعــاقــة والاحــتــيــاجــات الــخــاصــة قـبـل عيد الفطر والبالغة نسبتها 60 بالمئة، وسيتم صـرف ما تبقى منها ضمن الدفعة الثانية التي ستطلق خلال الايام القليلة المقبلة”.

واضــاف انـه “تـم تقسيم عملية الـصـرف على دفعتين بسبب عملية التدقيق للاسماء المشمولة للمعين المتفرغ لـلاعـوام الماضية 2016 و2017 و2018 ولكون الاعـداد كثيرة ومن اجل منحها إلى مستحقيها الحقيقيين”.

وتابع عبد اللطيف، ان “الوزارة بذلت جهودا مكثفة لصرف الرواتب المتراكمة من خلال التنسيق مع الجهات المعنية”، منوها بأنَّ “عملية صرف الدفعة الاولى تمت من خـلال تحويل الامــوال ورفـع الملفات إلـى الادارة العامة لمصرفي الرافدين والـرشـيـد”.

ولفت إلى أن“الهيئة تتابع اوضـاع المعاقين المسجلين ضمن قاعدة بيانات الـوزارة والذين يناشدون الـوزارة لـلـشـمـول بـراتـب المـعـين المـتـفـرغ لـدعـمـهـم مـاديـا ومعنويا”، عادا منظمات المجتمع المدني “شريكاً اساسياً بدعم ذوي الإعاقة، لاسيما أن الـوزارة تولي اهتماما كبيرا لهذه الفئة وتسعى جاهدة لتحقيق مطالبها”.

واشار رئيس هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الـخـاصـة إلى أنَّ “الــدائــرة وسـعـيـا مـنـهـا لتحقيق الانـدمـاج لهذه الفئة بالمجتمع، تـدرس مقترحا لإنـــشـــاء نـــاد لمــجــمــوعــة مـــن ريــاضــيــي ذوي الاعــاقــة يـرتـبـط بـالـهـيـئـة، فـضـلا عــن الاســراع بالتصويت على تعديلات قـانـون ذوي الاعاقة الــذي مــازال فـي الامـانـة الـعـامـة لمجلس الــوزراء، مع شمول المستحق من ذوي الاعاقة بالحماية الاجتماعية”.