وزارة الصحة : إعداد خطة مركزية لتحديد منافذ توزيع لقاح كورونا

المستقلة /- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، إعداد خطة مركزية لتحديد منافذ توزيع لقاح كورونا.

وقال مدير عام الصحة العامة رياض عبد الامير في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته المستقلة اليوم الاحد ، إن “وزارة الصحة اعتمدت خطة كبيرة بشأن منافذ التلقيح وسيتم عرض تفاصيل الخطة على المواطنين”، مبيناً أنه “سيتم توزيع نسبة اللقاحات على عدد من المنافذ”.

وأضاف أن” لقاح فايزر سيخزن في المستشفيات العامة في بغداد والمحافظات كونه يحتاج إلى درجات حرارة منخفضة”، لافتاً إلى أن “هذه المستشفيات ستكون هي منافذ التلقيح”.

وتابع الحلفي أنه “وفي ما يتعلق باللقاحات الأخرى التي لا تحتاج إلى درجات حرارة منخفضة فسيتم توزيعها على المراكز الصحية وحسب الرقعة الجغرافية والكثافة السكانية”.

وأشار الى أنه “تم تدريب الكوادر الصحية لاستخدام اللقاحات، ونحن بانتظار وصول اللقاح خلال أسبوع “.

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