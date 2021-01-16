وزارة التربية تنشر اسماء الطلبة الاوائل على مدارس التعليم المهني

المستقلة/- فاتحَت وزارة التربية الجهات المعنية لتثبيت المحاضرين على الملاك الدائم في المدارس المهنية .

وقال مدير عام التعليم المهني بالوزارة دريد ضاري في تصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة : ان دائرته وبالتنسيق مع المديرية العامة للامتحانات والتقويم باشرت نشر اسماء الطلبة الاوائل على مدارس التعليم المهني من خلال موقع المديرية الالكتروني لشمولهم بامتيازات التقديم على الكليات المشمولين بالتسجيل فيها، بعد ان قامت وزارة التعليم العالي بمعاملتهم استثنائيا على غير اقرانهم من الطلبة الناجحين بمدارس التعليم المهني.

وافصح عن ان المديرية اعدت خطة للنهوض بواقع التعليم المهني بالبلاد، منوها بانه عقد اجتماعا موسعا مع مسؤولي التعليم المهني بمديريات تربية بغداد والمحافظات لتسوية المشكلات العالقة بما يخص المحاضرين بالمدارس المهنية، كاشفا عن مفاتحة الجهات ذات العلاقة لتثبيتهم على الملاك الدائم بالمدارس المهنية لسد الشواغر الحاصلة والاستفادة من خبراتهم التربوية.

وذكر ضاري ان المديرية تعمل على فك ازدواجية الدوام بمدارس التعليم المهني واعداد خطة استباقية لوضع تعليمات الامتحانات الخارجية للطلبة المتقدمين على المدارس المهنية بعد تكييف المناهج المهنية بحسب الخطة التي اعدتها الوزارة والمديرية العامة للمناهج للعام الدراسي الحالي.

وكشف عن طبع وتوزيع ثمانية الاف و747 كتابا منهجيا للتعليم المهني في محافظة البصرة لاكثر من 50 مادة دراسية لمراحل المتوسطة والاعدادية المهنية بالمحافظة.