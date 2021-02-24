وزارة التربية تؤكد مضيها في اكمال السنة الدراسية باتباع التعليم عن بعد

وزارة التربية العراقية

المستقلة /- أكدت وزارة التربية، مضيها  في اكمال السنة الدراسية، مشيرة الى ان المنظومة التعليمية أمام مهمة صناعة مجتمع مُتسلح بالعلم والمعرفة.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاربعاء، ان “وكيل الوزارة للشؤون الفنية حسين صبري اللامي أكد على ان الوزارة تعمل بروح الفريق الواحد مع شركائها الداعمين لها لإكمال العام الدراسي وخاصةً بعد تفشي جائحة “كورونا” التي عصفت بالنظام التعليمي في جميع دول العالم بغية إعداد وصناعة جيل قوي من أبنائنا سواعد الغد ليقودوا المرحلة ويسهموا في نهضة وطنهم ومجتمعهم متسلحين بالعلم والمعرفة”.

وأوضح اللامي ان “هناك تحديات كثيرة تُحيط بالمنظومة التعليمية في هذه المرحلة الحرجة، أذ يتطلب من الجميع التكاتف من اجل تهيئة البيئة المحفزة للمعلم والطالب لتحقيق الهدف المنشود والحث على اتباع التعليم (عن بُعد) في ظل الظرف الراهن، فضلاً عن المنصات التعليمية الأخرى”.

وبين ان “التعليم الحقيقي يُعد أداة فاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبناء الإنسان العراقي والوصول إلى المعرفة وبناء الشخصية السوية القادرة على العطاء”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

شاهد.. كيف احتفلت رنا سماحة بعيد ميلاد زوجها 

اخر الاخبار

فيديو.. رامي إمام يكشف سر بكاء الزعيم في كواليس مسرحية “بودي جارد”

اخبار مصر

مصر توافق على مقترح السودان لتطوير آلية مفاوضات سد النهضة

اخر الاخبار

الإفراج عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي 

اخر الاخبار

إيران تشنق جثة امرأة توفيت قبل إعدامها

اخبار مصر

مصر..  إحالة أوراق “سفاح الجيزة” إلى المفتي

اخر الاخبار

الاردن : بلاغ جديد بعودة حظر الجمعة

اخر الاخبار

الاردن : بلاغ جديد بعودة حظر الجمعة

اخبار السعودية

القبض على سعوديَّين استدرجا الضحايا بسبب الإعلان عن وظائف

اخبار مصر

بورصة مصر تربح مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

اخر الاخبار

أنفوجرافيك : نسبة استخدام الإنترنت في العالم العربي من إجمالي سكان كل دولة

اخر الاخبار

72% تراجع في صادرات تركيا للسعودية خلال ديسمبر

اخبار العراق

منتخب العراق يستقر على مواجهة الهند وديا

اخر الاخبار

نداء شرارة تتحدث عن تجربتها مع فيروس كورونا

اخر الاخبار

منظمات دولية تطالب الحكومة التركية بالتدخل لإنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

اخر الاخبار

عملية انقاذ امراة تتحول الى مأساة .. كورونا ينتقل عبر زرع الاعضاء

اخر الاخبار

ايران : إذا أراد الأوروبيون العودة الى الاتفاق النووي فعليهم تنفيذ التزاماتهم