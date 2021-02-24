وزارة التربية تؤكد مضيها في اكمال السنة الدراسية باتباع التعليم عن بعد

وزارة التربية تؤكد مضيها في اكمال السنة الدراسية باتباع التعليم عن بعد

المستقلة /- أكدت وزارة التربية، مضيها في اكمال السنة الدراسية، مشيرة الى ان المنظومة التعليمية أمام مهمة صناعة مجتمع مُتسلح بالعلم والمعرفة.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاربعاء، ان “وكيل الوزارة للشؤون الفنية حسين صبري اللامي أكد على ان الوزارة تعمل بروح الفريق الواحد مع شركائها الداعمين لها لإكمال العام الدراسي وخاصةً بعد تفشي جائحة “كورونا” التي عصفت بالنظام التعليمي في جميع دول العالم بغية إعداد وصناعة جيل قوي من أبنائنا سواعد الغد ليقودوا المرحلة ويسهموا في نهضة وطنهم ومجتمعهم متسلحين بالعلم والمعرفة”.

وأوضح اللامي ان “هناك تحديات كثيرة تُحيط بالمنظومة التعليمية في هذه المرحلة الحرجة، أذ يتطلب من الجميع التكاتف من اجل تهيئة البيئة المحفزة للمعلم والطالب لتحقيق الهدف المنشود والحث على اتباع التعليم (عن بُعد) في ظل الظرف الراهن، فضلاً عن المنصات التعليمية الأخرى”.

وبين ان “التعليم الحقيقي يُعد أداة فاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبناء الإنسان العراقي والوصول إلى المعرفة وبناء الشخصية السوية القادرة على العطاء”.