ورثة عبدالحليم حافظ يرفضون إقامة حفل العندليب فى قصر البارون

المستقلة/- منى شعلان/ أعلن ورثة العندليب عبد الحليم حافظ ، استنكارهم إقامة حفل هولوجرام يظهر من خلاله شخصية الفنان الراحل دون الحصول على تصريح منهم.

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‏قال ورثة العندليب فى بيان:”في ظل جهود مصر لحماية حقوق الملكية الفكرية، إلا أن التعدي علي حقوق الملكية الفكرية في مجال المصنفات الفنية يتم بمنتهى الاستفزاز، فقد أعلنت إحدى الشركات عن تنظيم احتفالية هولوجرام لعبد الحليم حافظ في بداية أبريل المقبل، وهذا الأمر يعد انتهاك واضح لحقوق الملكية الفكرية”.

وأضاف البيان: “المريب في الأمر أن تنظيم الحفل في قصر البارون دون الحصول على تصريح من الورثة سواء عن استغلال الصورة والتجسيد بالهولوجرام وحقوق الأغانى التي لم يتنازل العندليب عن حقوقها إلى جهة حتى الشركة التي أسسها العندليب والعملاق موسيقار الأجيال كانت فقط تدير أغانيهم بعائد سنوى ولا تمتلك الأغانى التي تعد حق أصيل للورثة وبعضها لكيانات بالدولة مثل الإذاعة المصرية فكيف يتم هذا الإعلان دون أن يكون هناك أي تصاريح سواء لاستغلال حقوق الأغانى أو حقوق المؤلفين والملحنين المقيدين بجمعية المؤلفين والملحنين”.

وتابع الورثة في بيانهم: “لقد سعدنا جميعاً لحسم قضية أم كلثوم من الاعتداء على حقوقها وكان حفل هولوجرام أم كلثوم، بقصر عابدين بمثابة بارقة أمل لانتصار حقوق الملكية الفكرية وأنه ليس هناك من يرعى القراصنة، ومن أجل ذلك تحالف ورثة العندليب مع الكيانات الوطنية التي نظمت احتفالية قصر عابدين ليكون هى التى لها حقوق تنظيم احتفاليات هولوجرام عبد الحليم بمصر والدول العربية وأنهم حصلوا علي الحقوق بشكل شرعي من الورثة لاستخدام الصورة والاسم والأغاني”.

واستكمل البيان: “التقنية والتنظيم المشرف وقتها جعلتنا نثق فيها كما وثقت فيها الدولة وخرجت بشكل لائق في نوفمبر الماضي من قصر عابدين إحدى رموز حماية الحقوق في مصر، ونظرا لظروف كوفيد 19 سوف تنطلق الاحتفالات الرسمية بعد رمضان المبارك، وإذ كنا نستنكر إعلان يدعو إلي القرصنة علي حقوقنا فإنه للأسف الشديد يقترن الإعلان باسم قصر البارون فإن ذلك يعد قرصنة يجب أن يتم التصدى لها وتمنعها كل الجهات المعنية بالدولة”.

من ناحية أخرى أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين بيانًا تتضامن فيه مع ورثة العندليب عبد الحليم حافظ ضد الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية من قبل منظمي حفل العندليب في قصر البارون بالهولوجرام، وجاء نص البيان كالتالى: “من المؤسف أن هناك أشخاصًا يتصورون أنفسهم أكبر من القانون ويتمادون في الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين والملحنين والورثة أصحاب الحقوق في المصنفات الغنائية رغم سعي الدولة لحماية تلك الحقوق واهتمامها بصياغة التشريعات المقننة لها”.

وأضاف البيان: “هذا يجعلنا كممثلين عن المؤلفين والملحنين في مصر نستنكر وبشدة تلك الاعتداءات التي جرت على حقوق اغاني الفنان عبد الحليم حافظ وصناعها، ونتضامن مع ورثة العندليب في بيانهم الذي صدر ضد هذه الاعتداءات وضد حفل الهولوجرام الذي أعلن عنه في قصر البارون والذي لم يحصل منظموها على أية تصاريح أو موافقات من الورثة أو من جمعية المؤلفين والملحنين أصحاب الحق في منح ومنع هذه التصاريح”.

وتابع بيان جمعية المؤلفين والملحنين: “لا نعرف من أين جاءتهم الجرأة في الإعلان عن حفل هولوجرام لعبد الحليم حافظ في قصر البارون دون الحصول على هذه التصاريح وتلك الموافقات، وكيف جرأوا على تحدي القوانين المنظمة لذلك ومن هو الذي يقف وراءهم، إننا نهيب بالقائمين علي قصر البارون أن يتعاونوا مع هؤلاء الخارجين عن القانون ونحذر أي جهة تتعاون معهم أو تساعدهم في التعدي على حقوق المؤلفين والملحنين والورثة.