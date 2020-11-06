واتساب يعلن موعد إطلاق أهم ميزة للرسائل في تاريخه

المستقلة /- أعلن تطبيق واتس آب WhatsApp المملوك لشركة فيسبوك عن إصدار أهم ميزة فى تاريخه، والتى طال انتظارها لسنوات، وهى ميزة حذف الرسائل لجميع المستخدمين والتخلص منها نهائيا من كل الأطراف بشكل تلقائى بعد إرسالها بـ7 أيام.

وبحسب موقع Android Police فإن تطبيق واتس آب قد أصدر الميزة بالفعل لعدد من الهواتف فى نسخة تجريبية رسمية، إلا أن جميع المستخدمين فى كافة أنحاء العالم سيحصلون عليها فى آخر شهر نوفمبر الجارى.

ويعمل واتس آب على الترويج للرسائل المختفية كطريقة لجعل الدردشات تبدو وكأنها تفاعلات في العالم الحقيقي حيث سيساعد مؤقت التدمير الذاتي للرسائل على الحفاظ على خصوصية رسائل المستخدمين وضمان تجربة أفضل للمستخدمين بعيدا عن الاختراق أو التلصص.

وأكدت المتحدثة باسم التطبيق أن عددا قليلا من المستخدمين أصبحوا بالفعل يختبرون الميزة فى هواتفهم ضمن النسخة التجريبية، إلى أن يتم تعميمها بعد ذلك لجميع المستخدمين فى كل أنحاء العالم.

ويعتبر عامل حذف الرسائل المرسلة نهائيا من تطبيق واتس آب لكل الأطراف، مطلبا زاد بشدة فى الفترة الأخيرة بين المستخدمين بسبب ارسال رسائل بشكل خاطئ أو لأشخاص غير معنيين، الأمر الذى يسبب إحراجا كبيرا لهم عند عدم حذفها نهائيا لدى المستخدمين.

وكان واتس آب قد أعلن عن الميزة فى العام الماضى، وكان يختبر عدة تجارب لجعل الرسائل تختفى فقط فى غضون عدة فترات منها 5 ثوان، أو ساعة واحدة بعد القراءة، إلا أنه استقر اصدار الميزة باختفاء الرسائل تلقائيا بعد 7 أيام.