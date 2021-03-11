هيئة مؤقتة تتولى إدارة نادي الطلبة

المستقلة/- وافقت الهيئة العامة لنادي الطلبة الرياضي على استقالة الهيئة الإدارية للنادي، وتسمية هيئة مؤقتة للإدارة طوال الأشهر الثلاثة المقبلة لحين إجراء انتخابات.

وقال المكتب الإعلامي لنادي الطلبة في بيان رسمي: “الهيئة العامة للنادي عقدت اجتماعا استثنائيا في مقر وزارة الشباب والرياضة بناء على دعوة الهيئة الإدارية، بحضور وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، لقراءة التقريرين الاداري والمالي والتصويت عليهما”.

وأضاف البيان: “تمت تسمية محمد طالب الهاشمي ممثلا عن نادي الطلبة في الجمعية العمومية للاتحاد المركزي لكرة القدم”.

وتابع: “أعضاء الهيئة الادارية لنادي الطلبة قدموا استقالاتهم الخطية وتم التصويت عليها بشكل منفصل لكل عضو”.

وأتم: “تم الإعلان عن استقالة رئيس الهيئة الادارية علاء كاظم، ونائبه محمد الهاشمي، والأمين المالي أحمد ماجد، والأعضاء حيدر عبد الرزاق، وحسين صاحب، وتم التصويت عليها بالأغلبية”.

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