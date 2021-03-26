هيئة قناة السويس: نتطلع للتعاون مع أمريكا فى تعويم السفينة الجانحة 

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت هيئة قناة السويس، تلقيها عرض من الولايات المتحدة الأمريكية للمساهمة في اعمال تعويم سفينة الحاويات التي جنحت أثناء مرورها بقناة السويس وثمنت الهيئة، تلقيها اكثر من عرض دولي، في هذا الشأن.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن تتطلع للتعاون مع الولايات المتحدة الامريكية، في هذا الصدد تقديرًا لمبادرتها الطيبة، مؤكدة على علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البلديّن.

كذلك، أعربت الهيئة عن صادق الامتنان أيضًا لكل ما تلقته من عروض للمساعدة في هذا الشأن؛ مشيرةً إلى الجهود الجارية نحو إعادة تعويم سفينة الحاويات، ومؤكدةً على حرص هيئة قناة السويس على انتظام حركة الملاحة العالمية في القناة في أقرب وقت