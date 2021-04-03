هيئة قناة السويس: عبور بقية السفن المتوقفة القناة اليوم

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن بقية السفن المتوقفة في القناة إثر جنوح سفينة الشحن “إيفير جيفن” ستعبر اليوم السبت.

وذكر ربيع أنه من المتوقع مرور 85 سفينة خلال قناة السويس من الاتجاهين، مشيرا إلى أن هذا العدد يتضمن 61 سفينة من بين 422 سفينة اضطرت للتوقف بسبب السفينة الجانحة، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.

واستؤنفت حركة الملاحة في قناة السويس، مساء الاثنين الماضي، بعد نجاح عملية تعويم السفينة الجانحة “إيفر غيفن”، عقب 7 أيام من تعطيلها لحركة الملاحة في الممر البحري الحيوي، ونشرت هيئة قناة السويس المصرية بثا مباشرا لتعويم هذه السفينة البنمية.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء، خلال زيارته مقر التدريب البحري التابع لهيئة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية، “كنت متابعا مع رئيس قناة هيئة السويس للساعة الرابعة فجرا”، مؤكدا أن “هيئة قناة السويس، أحد العناصر الأساسية للتجارة العالمية”.

وأكد أن “قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة”، متابعا: “كنت مطمئنا أن الأمور ستنتهي بسلام وخير، الأزمة أكدت ونوهت بالدور الكبير والمهم لواقع مهم عارفينه من زمان وهو دور قناة السويس”.

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