هيئة : العراقيون تصدروا قائمة الأجانب الأكثر شراء للمنازل في تركيا

المستقلة /- أعلنت هيئة الإحصاء التركية ان العراقيين تصدروا، قائمة الأجانب الأكثر شراء للمنازل في تركيا خلال شهر يونيو/حزيران الماضي.

وقالت الهيئة في تقرير تابعته المستقلة اليوم الاثنين , ان مواطني العراق اشتروا خلال شهر حزيران الماضي، 773 منزلا، تلاهم الإيرانيون بـ683، ثم الروس بـ300 والأفغان بـ250 والألمان بـ 192 منزلا”.

وأضافت ان “عدد المنازل المباعة للأجانب في عموم تركيا خلال حزيران بلغت 4 آلاف و748 منزلا” ، مبينة ان هذه المبيعات ارتفعت في حزيران بنسبة 185.3 بالمئة، مقارنة مع مبيعات الشهر نفسه من العام الماضي”.

ويتصدر العراقيون في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، الا انه تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام الحالي 2021 قبل ان يعاود مرة اخرى للمركز الاول في شهر ايار الماضي، في حين أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في 13 تشرين الثاني 2020، أن أكثر من 114 ألف شخص عراقي يتواجدون الآن على أراضي بلاده.

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