هيئة التقاعد تصدر توضيحاً حول مبالغ الإجازات المتراكمة لمنتسبي الجيش السابق

المستقلة/-أصدرت هيئة التقاعد العامة، توضيحاً جديداً حول مبالغ الإجازات المتراكمة لمنتسبي الجيش العراقي السابق.

وقالت الهيئة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاربعاء، “نؤكد أن مايتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والكروبات العامة بشأن الإجازات المتراكمة لمنتسبي الجيش العراقي السابق هو المبلغ المتبقي من أصل مبلغ المناقلة البالغ (75) مليار من تخصيصات الهيئة الذي سيتم صرفه على الفئات المستحقة وحسب الآلية المتبعة من قبل الهيئة قبل نهاية الشهر الحالي”.

وأضاف البيان، أنّ “الهيئة على تواصل مستمر مع الجهات المعنية لغرض توفير الأموال وسيتم الإعلان عنها حال وصول التخصيص”.