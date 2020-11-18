هوشيار عبدالله يصف سارقي ثروات إقليم كردستان بالخونة
المستقلة /سرى جياد/وصف النائب هوشيار عبدالله سارقي ثروات إقليم كردستان بالخونة.
وقال في تغريدة نشرها في حسابه الشخصي بموقع تويتر :” الذين یتهموننا بالعمالة والخیانة فقط لأننا نكشف زیفهم وفسادهم وسرقتهم لثروات الاقلیم هم الذین یخونون البلاد والعباد “.
وأضاف عبدالله :” المخلصون للشعب في إقليم كردستان هم الذین لدیهم الجرأة للبوح بالحقائق بصوت عال وليسوا كالذین باتوا بیادق بأيدي مهربي نفط الاقلیم وباعوا مبادئهم بالمال الحرام “.
الذين یتهموننا بالعمالة والخیانة فقط لأننا نکشف زیفهم وفسادهم وسرقتهم لثروات الاقلیم هم الذین یخونون البلاد والعباد.
المخلصون للشعب في #إقليم_کردستان هم الذین لدیهم الجرأة للبوح بالحقائق بصوت عال وليسوا كالذین باتوا بیادق بأيدي مهربي نفط الاقلیم وباعوا مبادئهم بالمال الحرام.
— Hoshyar Abdullah. هوشیار عبدالله (@Hoshyarabdullah) November 17, 2020
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