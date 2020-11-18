هوشيار عبدالله يصف سارقي ثروات إقليم كردستان بالخونة

المستقلة /سرى جياد/وصف النائب هوشيار عبدالله سارقي ثروات إقليم كردستان بالخونة.

وقال في تغريدة نشرها في حسابه الشخصي بموقع تويتر :” الذين یتهموننا بالعمالة والخیانة فقط لأننا نكشف زیفهم وفسادهم وسرقتهم لثروات الاقلیم هم الذین یخونون البلاد والعباد “.

وأضاف عبدالله :” المخلصون للشعب في إقليم كردستان هم الذین لدیهم الجرأة للبوح بالحقائق بصوت عال وليسوا كالذین باتوا بیادق بأيدي مهربي نفط الاقلیم وباعوا مبادئهم بالمال الحرام “.