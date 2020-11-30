هوشيار عبدالله إلى الكاظمي : انتم السبب في تأخير إقرار الموازنة

المستقلة /- سرى جياد/أكد عضو اللجنة المالية هوشيار عبدالله مطالبة اللجنة المالية الحكومة بإرسال مشروع الموازنة وبشكل رسمي منذ شهر.

وقال عبدالله في تغريدة له على حسابه في منصة تويتر “‏نحن في اللجنة المالية طلبنا من الحكومة بشكل رسمي منذ شهر إرسال ‎الموازنة الى ‎البرلمان لأنه بحسب قانون الادارة المالية كان يجب ان تصلنا في منتصف الشهر العاشر”،

و تابع “تفاجأت اليوم بأن ‎الكاظمي يوعز بإيصالها لمجلس الوزراء! دولة رئيس الوزراء، أنتم السبب في تأخير اقرار الموازنة، اسرعوا”.