هوشيار عبدالله إلى الكاظمي : انتم السبب في تأخير إقرار الموازنة
المستقلة /- سرى جياد/أكد عضو اللجنة المالية هوشيار عبدالله مطالبة اللجنة المالية الحكومة بإرسال مشروع الموازنة وبشكل رسمي منذ شهر.
وقال عبدالله في تغريدة له على حسابه في منصة تويتر “نحن في اللجنة المالية طلبنا من الحكومة بشكل رسمي منذ شهر إرسال الموازنة الى البرلمان لأنه بحسب قانون الادارة المالية كان يجب ان تصلنا في منتصف الشهر العاشر”،
و تابع “تفاجأت اليوم بأن الكاظمي يوعز بإيصالها لمجلس الوزراء! دولة رئيس الوزراء، أنتم السبب في تأخير اقرار الموازنة، اسرعوا”.
نحن في اللجنة المالية طلبنا من الحكومة بشكل رسمي منذ شهر إرسال #الموازنة الى #البرلمان لأنه بحسب قانون الادارة المالية كان يجب ان تصلنا في منتصف الشهر العاشر، و تفاجأت اليوم بأن #الكاظمي يوعز بإيصالها لمجلس الوزراء! دولة رئيس الوزراء، أنتم السبب في تأخير اقرار الموازنة، اسرعوا.
— Hoshyar Abdullah. هوشیار عبدالله (@Hoshyarabdullah) November 30, 2020
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