هواوي ستستثمر مليار دولار في تكنولوجيا القيادة الذاتية والسيارات الكهربائية

المستقلة /- عقدت شركة هواوي المؤتمر الثامن عشر للمحللين العالميين في مقرها بمدينة شنجن الصينية، وكشفت أنها ستستثمر مليار دولار في تكنولوجيا القيادة الذاتية والسيارات الكهربائية، فضلاً عن تسريع الخطط للتنافس مع شركتي تسلا وشاومي في هذا المجال.

دخلت الشركة الصينية في شراكة مع BAIC Group و Chongqing Changan Automobile Co، وGuangzhou Automobile Group Co لإنتاج سيارات ذاتية القيادة تحمل اسم ”هواوي“ كعلامة تجارية فرعية.

وخلال المؤتمر قال غو بينغ، رئيس مجلس الإدارة الدوري لشركة هواوي: ”الصين تضيف 30 مليون سيارة كل عام، والعدد آخذ في الارتفاع، حتى لو لم نستطع الاستفادة من السوق خارج الصين، وتمكنت هواوي من الحصول على 10 آلاف يوان في المتوسط من كل سيارة مبيعة في الصين، فهذا بالفعل سيكون مكسباً جيداً بالنسبة لها“.

ومع هذا الرقم، لا تحتاج هواوي إلى دخول أسواق خارج الصين لإحداث تأثير، لكنها تأمل أن تكون شركة عالمية في أي صناعة، وليس فقط في السوق الصينية.

وأضاف غو بينغ: ”كل مكون تصنعه هواوي الآن تم استخدامه في السوق، وخلال معرض شنغهاي للسيارات، ستوفر سيارة هواوي للجميع تجربة قيادة ذاتية في المناطق الحضرية“.

وتابع: ”يبذل فريقنا قصارى جهده، وآمل بالتأكيد أن يفعلوا الأفضل.. أخبرني الفريق أن سيارتنا يمكنها السفر ذاتياً دون أي تدخل بشري لمسافة 1000 كيلومتر في المناطق الحضرية، متجاوزة تسلا“.

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