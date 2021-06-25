هند صبري تحصل على شارة وشهادة نوبل للسلام 

المستقلة/- منى شعلان/ تسلمت الفنانة هند صبرى، شارة جائزة نوبل للسلام من برنامج الأغذية العالمى، بصفتها سفيرة النوايا الحسنة للبرنامج التابع للأمم المتحدة، ويأتى تسلمها للشارة تقديرا لجهودها فى حصول البرنامج على جائزة نوبل للسلام لعام 2020.

وأعربت هند صبرى فى كلمة خلال تسلم الشارة بالقاهرة عن فخرها وسعادتها بالجائزة المرموقة التى منحت لبرنامج الأغذية العالمى، مشيرة إلى أن الجائزة تأتى بمثابة تقدير لجميع العاملين فى البرنامج، والذين اجتهدوا لتوفير حياة أفضل للمحتاجين.

وخاطبت هندى صبرى، العاملين فى البرنامج بالقول إن “هذه الجائزة لنا جميعا، خاصة للرجال والنساء، الذين اختاروا خدمة المحتاجين على مدار اليوم، وأيضاً لكل من يقومون بإيصال الغذاء على مدى الساعة للمحتاجين”.

ويقوم برنامج الأغذية العالمي يوميًا بتحريك ما يصل إلى 5600 شاحنة و30 سفينة و100 طائرة، من أجل إيصال الغذاء والمساعدات الأخرى لأكثر من 115 مليون شخص في أكثر من 80 بلدًا.

وتجدر الإشارة إلى أن الفنانة الحائزة على العديد من الجوائز قد عُينت كسفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي في عام 2010 ، وقامت قبل تعيينها وطوال فترة عملها مع البرنامج بزيارة عمليات برنامج الأغذية العالمي في مصر وتونس والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا وبنجلاديش.

وقالت كورين فلايشر، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “كانت هند صبري ولا تزال صوت من لا صوت له في جميع أنحاء المنطقة وخارجها، وهم الأشخاص الذين يكافحون كل يوم في صمت لمواجهة الجوع والنزاعات”.

وأضافت: “يحتفل موظفو برنامج الأغذية العالمي البالغ عددهم 20 ألف موظف بجائزة نوبل للسلام، ويعمل العديد منهم على الخطوط الأمامية للصراع من أجل التصدي للجوع. إنها لحظة مميزة بالنسبة لأسرة برنامج الأغذية العالمي. وهند واحدة من هذه الأسرة ويشرفنا أن تشاركنا في هذا التقدير”.

وقالت هند صبري، التي تحرص على نقل تجربتها الإنسانية وقيمها إلى ابنتيها، إن كليهما متحمستان لدورها في العمل الإنساني: “أنا أخبرهما عن عملي مع برنامج الأغذية العالمي، وزياراتي إلى مخيمات اللاجئين ومشروعات البرنامج حول العالم. وأعلمهما أن الجوع ليس أمراً منفصلاً عن الجهل، وليس منفصلاً عن الحرب أو جميع الأشياء السلبية التي تحدث في العالم”.

تحمل الشهادة الممنوحة للنجمة هند صبري توقيع ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، الذي تسلم الجائزة نيابة عن البرنامج وموظفيه في احتفال افتراضي عبر الانترنت بسبب القيود المفروضة جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وكانت جائزة نوبل للسلام منحت لعام 2020 لبرنامج الأغذية العالمى لجهوده فى تعزيز السلام مع تسليط الضوء على الروابط بين الصراع والجوع.