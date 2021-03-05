هل يشارك بنزيما في ديربي مدريد؟

المستقلة/- واصل ريال مدريد، اليوم الجمعة، تحضيراته استعدادا لمواجهة جاره أتلتيكو مدريد في الديربي، الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما تدرب اليوم مع بقية المجموعة، ويستهدف المشاركة أساسيا في المباراة.

وأضافت: “المدرب زيدان سيكون صاحب الكلمة الأخيرة، حيث لا يُخاطر عادة مع اللاعبين العائدين من الإصابة، ولكن نظرًا لأهمية المباراة في الصراع على لقب الليجا يمكن أن يغير زيدان استراتيجيته”.

وواصل المصابون سيرجيو راموس، إيدين هازارد، داني كارفاخال، وماريانو دياز عمليات التعافي.

وبدأ المران اليوم بتدريبات الإحماء، ثم تمارين الاستحواذ والعمل التكتيكي، وانتهى بمباراة مُصغرة بين اللاعبين.