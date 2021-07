هل تعيش إليسا قصة حب؟ الفنانة تجيب

حيث أعلنت إليسا ، أنها تعيش قصة حب جديدة، وذلك بعدما ردت على أحد المتابعين الذي سألها قائلًا: “هل تعيشين قصة حب؟”.. لتُجيب: نعم.

وتلقت إليسا سؤالا آخر عن ريما رحباني، ابنة السيدة فيروز وقالت صاحبته: “شو رأيك بطريقة ريما الرحباني كيف هجومية مع الكل و كيف عم تحط امها الست فيروز بهل صورة”؟

لتجيب إليسا: “فيروز للكل… نهاد حداد إمها لريما بس فيروز إمنا كلنا.. طريقة ريما ما بتعنيني بس اللي إمو بتكون أسطورة ما بيقدر يتصرف بهالطريقة كرمال تاريخها وصورتها”.

وكشفت “إليسا” من قبل، مواصفات فتى أحلامها، وقالت خلال تصريحات لها، إن فتى أحلامها يشبه ديفيد بيكهام، فهي تفضل الشاب الأسمر صاحب القوام الرياضي والملامح الشرقية، وتتنقل بمتطلباتها من الشكل إلى المضمون حيث ترغب بأن يكون الشاب شرقي الطباع أيضًا يغار عليها ويشعرها بوجوده وبنفس الوقت يتفهم طبيعة عملها ويقف إلى جانبها.

وأنهت إليسا جلسة الدردشة المفتوحة مع متابعيها، واعدة إياهم بجلسة أخرى في الغد مؤكدة أنها استمتعت كثيرا بهذا الوقت معهم، وأنها أمضت ليلة سعيدة مع محبيها.

It was fun chatting with you guys 🥰

Enjoyed it and will call it a night! Will talk tomorrow 😘

