هل تعيش إليسا قصة حب؟ الفنانة تجيب

المستقلة/- منى شعلان/ فتحت الفنانة اللبنانية إليسا باب الدردشة مع الجمهور، على مدار ساعة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، حيث كتبت مغردة: “من سيحضر جلسة دردشة الليلة؟ تعالوا يا رفاق شاركونا أسئلتكم”.

حيث أعلنت إليسا ، أنها تعيش قصة حب جديدة، وذلك بعدما ردت على أحد المتابعين الذي سألها قائلًا: “هل تعيشين قصة حب؟”.. لتُجيب: نعم.

وتلقت إليسا سؤالا آخر عن ريما رحباني، ابنة السيدة فيروز وقالت صاحبته: “شو رأيك بطريقة ريما الرحباني كيف هجومية مع الكل و كيف عم تحط امها الست فيروز بهل صورة”؟

لتجيب إليسا: “فيروز للكل… نهاد حداد إمها لريما بس فيروز إمنا كلنا.. طريقة ريما ما بتعنيني بس اللي إمو بتكون أسطورة ما بيقدر يتصرف بهالطريقة كرمال تاريخها وصورتها”.

وكشفت “إليسا” من قبل، مواصفات فتى أحلامها، وقالت خلال تصريحات لها، إن فتى أحلامها يشبه ديفيد بيكهام، فهي تفضل الشاب الأسمر صاحب القوام الرياضي والملامح الشرقية، وتتنقل بمتطلباتها من الشكل إلى المضمون حيث ترغب بأن يكون الشاب شرقي الطباع أيضًا يغار عليها ويشعرها بوجوده وبنفس الوقت يتفهم طبيعة عملها ويقف إلى جانبها.

وأنهت إليسا جلسة الدردشة المفتوحة مع متابعيها، واعدة إياهم بجلسة أخرى في الغد مؤكدة أنها استمتعت كثيرا بهذا الوقت معهم، وأنها أمضت ليلة سعيدة مع محبيها.

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