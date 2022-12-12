هل تصدق الحكومة مع المتقدمين للتعيينات الجديدة ؟ اللجنة المالية تجاوب

المستقلة /- اكدت اللجنة المالية البرلمانية عدم امكانية موازنة الدولة 2023 استيعاب كافة التعيينات الجديدة والمطالبات بالتثبيت في الوظائف الحكومية.

وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في تصريح صحفي تابعته المستقلة،” ان اعداد المتقدمين للتعيين والتثبيت كبيرة جدا ، لكن الحكومة وعدت بتعيينهم .

وليس شرطا ان تستوعب الموازنة المقبلة جميع هؤلاء ، ومن المفروض من الحكومة جدولتها واعلام المعنيين بمواعيد التعيين لجزء منهم العام المقبل بعد اقرار الموازنة والجزء الاخر في العام الذي يليه ليطمئن المواطن”.

واوضح ” ان موازنة 2023 ستكون بحدود 100 _ 120 مليار دولار ، واغلبها تشغيلية وسيكون فيها عجز مخطط له على اعتبار ان الحكومة قد تحتاج الى مبلغ كبير لاقامة مشروع استثماري ، وهنا سيكون العجز”.

واكد كوجر انه لايوجد وقت محدد لاكمال الحكومة الموازنة وارسالها الى مجلس النواب لاقرارها .