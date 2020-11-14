هل الفنانة المغربية “جليلة” وراء انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل؟

المستقلة/ منى شعلان/ ترددت شائعات أمس ، حول تسبب الفنانة المغربية جليلة فى انفصال الفنان المصري تامر حسني ، عن زوجته بسمة بوسيل ، وما أكد تلك الشائعة رد فعل الأولى بعد ما أعلنت بوسيل خبر انفصالها ، حيث نشرت جليلة ، أمس ، مقطع فيديو من داخل سيارتها عبر حسابها على إنستغرام ، وبدت فيه بغاية السعادة وتزغرد بطريقة هستيرية، ورجح الكثيرون أنها وراء ذلك الانفصال.

وردت جليلة على ما تم تداوله ، وكتبت عبر خاصية “استوري” بموقع”انستغرام”، وقالت: “حبايبي ومتابعيني به رجاء لا تقحمون اسمي مع أي شخص، أيا كان أنا بعيدة عن هالمواضيع فديتكم ولا اللي خص بأحد.. ياريت تطلعوني من هالموضوع بليز”.

وتابعت: “بخصوص فيديوهات اليوم الفرحة اللي كنت فيها.. لإني رح أكون أول وجه عربي لبراند عالمي، بإذن الله وحرفيًا كنت فرحانة من قلبي وحبيت أسويلكم إياها مفاجأة، والله يوفقني ويوفق الجميع، يارب”.



وقد حدث خلاف مؤخراً بين جليلة وبسمة بوسيل، حيث أكدت جليلة إنها على علاقة حب بالفنان المصري ، وذلك عبر مقطع فيديو لها ، موجه حديثها لبسمة بوسيل قائلة: “معايا رسايل عاطفية من زوجك”، لترد عليها الأخيرة بصورة تجمعها بزوجها حينها وأصدقائهم.

وأعلنت بسمة بوسيل ، أمس ، عبر خاصية “ستوري”، على موقع “انستغرام”، انفصالها عن الفنان تامر حسني، وكتبت: “لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور، وكمان أحب أعرفكو إن احنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة، بالتوفيق للجميع”.