هل اقترب يوفنتوس من استعادة نجمه السابق؟

المستقلة/- عزز يوفنتوس، احتمالات عودة البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب برشلونة، والذي رحل عن صفوف البيانكونيري في الميركاتو الصيفي الماضي.

وانضم بيانيتش إلى برشلونة بعقد يمتد لصيف 2024، في صفقة تبادلية نقلت آرثر ميلو إلى يوفنتوس بعقد يمتد حتى صيف 2025.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فقد ترددت أنباء في إيطاليا خلال الأيام الماضية، تفيد برغبة يوفنتوس في استعادة بيانيتش.

وقام الحساب الرسمي للسيدة العجوز عبر موقع تويتر، اليوم الأربعاء، بنشر “هدف اليوم”، بأقدام بيانيتش.

ولم يحظ بيانيتش بثقة المدرب رونالد كومان في برشلونة، حيث شارك في 29 مباراة بكافة المسابقات، معظمها كبديل، ولم يهز الشباك أو يقدم تمريرات حاسمة.

أما في يوفنتوس، كان بيانيتش من أهم نجوم الفريق، وسجل 22 هدفا بخلاف التمريرات الحاسمة خلال 4 مواسم.

ومع اتجاه برشلونة لإعادة ترتيب أوراقه بعد موسم غير ناجح، قد يتم الموافقة على رحيل لاعب الوسط البوسني.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

ثقافة وفنون

جمال عبدالناصر يكشف تطورات حالة زوجته الفنانة فاطمة الكاشف بعد إصابتها بكورونا

رياضية

المسابقات تحسم موقفها من تأجيل كأس العراق

رياضية

لاعب محترف ينضم لمعسكر منتخب العراق

رياضية

هل اقترب يوفنتوس من استعادة نجمه السابق؟

رياضية

إصابة قوية تضرب نجم منتخب العراق

رياضية

رئيس فرنسا يعلق على عودة بنزيما للمنتخب

اخبار فلسطين

إسرائيل تتهم التلفزيون الصيني بـ “معاداة السامية”

اخبار فلسطين

إسرائيل تتهم التلفزيون الصيني بـ “معاداة السامية”

رياضية

انتقال مبابي إلى ريال مدريد مهدد بالتأجيل

اخبار فلسطين

تعاون فني جديد بين ماجد المهندس و”مصور المشاهير” فؤاد مفلح

اخر الاخبار

أول رد من وزارة الطيران المصرية على واقعة ظهور هنا الزاهد داخل قمرة قيادة طائرة

اخر الاخبار

ابنة الفنانة الراحلة نادية العراقية: محدش حس بيكي وبقهرتك ياماما

اخر الاخبار

تعيين وزيرة الدفاع  اللبنانية زينة عكر وزيرة للخارجية بدلا من شربل وهيه

اخبار مصر

الحكومة المصرية :استمرار غلق المحلات والمولات فى التاسعة مساء حتى نهاية مايو

اخر الاخبار

قائد الحرس الثوري الإيراني يعلن تعرض سفن إسرائيلية مؤخرا لعمليات عسكرية

اخر الاخبار

“سرايا القدس” تستهدف نتيفوت بصاروخ “بدر 3” ورشقة صاروخية كبيرة

اخر الاخبار

“سرايا القدس” تقصف تل أبيب برشقة صاروخية ثقيلة ومواقع إسرائيلية بأسلحة متعددة