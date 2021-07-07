هل أصيب عادل إمام بفيروس كورونا؟

المستقلة/- منى شعلان/ كشف المخرج المصري رامي إمام نجل الفنان الكبير عادل إمام حقيقة تدهور الحالة الصحية لوالده بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد ، مؤكداً أن الزعيم بصحة جيدة.

وقال إمام فى تصريحات صحفية:” الزعيم صحته زي الفل والحمد لله كويس ومش تعبان ومفيش فيه اي حاجة وحشة نهائي وهو بيطمنكوا متقلقوش عليه”.

وأضاف رامي: “أنا مش عارف ليه الناس مش مركزة غير مع الحالة الصحية للزعيم عادل إمام بس” ، متابعا:” ليه الناس متخيلة طول الوقت إن الزعيم تعبان وحالته الصحية مش كويسة أنا بيسألوني عن حالته كتير أوى وكأن مفيش غير بس صحته”.

وكانت حالة كبيرة من الجدل ظهرت خلال الفترة الماضية حول غياب الزعيم عادل إمام عن الظهور وانتشرت كثير من الأخبار تفيد بتدهور حالته الصحية وهو سبب الغياب.

يذكر أن الزعيم عادل إمام كان قد قدم مؤخرا مسلسل فلانتينو في السباق الرمضاني لعام 2020 وشارك معه عدد من الفنانين منهم داليا البحيري ودلال عبد العزيز وحمدي الميرغني وطارق الإبياري وهدى المفتي وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.