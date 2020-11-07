هل أصيب الفنان المصرى آسر ياسين بفيروس كورونا ؟

المستقلة / منى شعلان/ ترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية ، حول إصابة الفنان المصري آسر ياسين، بفيروس كورونا المستجد” كوفيد – 19″، بعد عودته من مهرجان الجونة، السينمائي بدورته الرابعة ، منذ عدة أيام.

ونفي “ياسين” فى تصريح خاص لـ”المستقلة” ، إصابته بفيروس كورونا ، مؤكداً أنه بخير ، وماتردد من أنباء ماهى إلا شائعات ليس لها أساس من الصحة ، لافتا إلى أنه يعانى من دور برد شديد ، وأجري مسحة كورونا من أجل الإطمئنان على صحته ، ولم تظهر النتيجة حتى الآن ، مطالباً المواقع الإخبارية بتحري الدقة والتأكد من صحة الأخبار قبل النشر.

يذكر أن عددًا من الفنانين أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا، عقب مشاركتهم في مهرجان الجونة السينمائي، منهم، بسمة ، سارة عبد الرحمن،زينب غريب، علا رشدي، مصممة الأزياء والاستايلست ريم العدل.

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