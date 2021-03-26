هكذا علّق النجوم على حادث تصادم قطاري سوهاج

المستقلة/- منى شعلان/ نعي العديد من الفنانين العرب ضحايا حادث تصادم قطاري محافظة سوهاج المصرية الذي وقع ظهر اليوم الجمعة، وأسفر عن العديد المصابين والقتلى.

حيث نعت الفنانة المصرية ياسمين صبري، شهداء حادث قطاري سوهاج، وكتبت في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر” وقالت فيها: “رحم الله شهداء حادث قطاري سوهاج.. يارب السلامة والشفاء لكل المصابين”.

وكتب الفنان المصري يوسف الشريف في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر” تغريدة قال فيها: “إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. خالص العزاء لأسر ضحايا حادث القطار خالص العزاء لكل أهالينا في سوهاج وكل المصريين..ربنا يرحمهم ويشفي المصابين”.

وقال الفنان المصري، محمد رمضان: “أتقدم بخالص التعازي لأهالي ضحايا قطار سوهاج، ربنا يحتسبهم شهداء عنده ويصبر الأهالي وتمنياتي للمصابين الشفاء العاجل”.

وغردت الفنانة اللبنانية، إليسا، قائلة: “حادثة سوهاج مبكية ومحزنة. مآسي لا تنتهي في بلداننا للأسف، كل التعازي للشعب المصري الحبيب ولأهالي الضحايا”.

وكتب الفنان الإماراتي، حسين الجسمي: “الله يصبّركم ويجبر قلوبكم أهلنا وأحبابنا في ⁧‫مصر⁩ ويرحم الشهداء ويحفظكم”.

وعلق الفنان السوري، جورج وسوف، على حادث قطاري سوهاج عبر حسابه على “تويتر”: “صعيد مصر في القلب، الله يرحم الضحايا ويشفي الجرحى”.

من جانبه حرص الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية المصرية، على تقديم واجب العزاء لأهالى الضحايا، وكتب عبر حسابه الشخصى بموقع إنستغرام ،قائلاً “بكل مشاعري اشاطر اهالى المتوفين وندعو الله لهم بالرحمه والمغفرة وندعو للمصابين بالشفاء العاجل حفظك الله يا مصر”.

وشهدت محطة سكة حديد قرية الصوامعة غرب، في دائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج، اليوم، حادث تصادم بين قطارين، إذ اصطدم القطار رقم 2011 مكيف بالقطار 157 المميز من الخلف.

وأعلنت هيئة السكة الحديدية أنه تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين لأحد القطارين فتوقف، ثم تجاوز القطار الآخر السيمافور بسرعته فاصطدم بالقطار المتوقف من جهة الخلف.

وتفقد محافظ سوهاج وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، منذ قليل، موقع حادث قطاري سوهاج، والذي وقع ظهر اليوم الجمعة، بقرية الصوامعة في مركز طهطا.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور خالد مجاهد، كشف في وقت سابق ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج إلى 114 شخصًا، فيما توفي 32 آخرين في الحادث.

وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان توجهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم.

ووصل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، برفقة وزير التعليم العالي ووزيرة الصحة، منذ قليل، إلى مستشفى سوهاج لتفقد مصابي حادث قطاري سوهاج الذي وقع ظهر اليوم الجمعة.

 

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

هكذا علّق النجوم على حادث تصادم قطاري سوهاج

اخر الاخبار

الأمن الوطني يلقي القبض على شخص في ميسان بحوزته (1 كغم) الكرستال

اخر الاخبار

بسبب حادث سوهاج.. إلغاء ريد كاربت مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

رياضية

منتخب المغرب يتأهل إلى أمم أفريقيا دون أن يلعب

اخر الاخبار

أمير قطر يعلق على حادث قطار سوهاج

رياضية

كأس العراق.. اكتمال عقد المتأهلين لربع النهائي

اخبار مصر

مصر تكشف قيمة تعويضات إصابات الإعاقة فى حادث قطار سوهاج

اخبار مصر

مصر تكشف قيمة تعويضات إصابات الإعاقة فى حادث قطار سوهاج

اخر الاخبار

وفاة المخرج المصري هاني إسماعيل

اخبار العراق

طابور السفن يصل إلى الهند والخسائر تقدر بـ400 مليون دولار في الساعة

اخبار العراق

 إرجاء قمة بغداد الثلاثية بسبب فاجعة مصر

اخبار العراق

القبض على عمال بنغال سرقوا 500 الف دولار من مواطن في بغداد

اخبار العراق

المشروع العربي تقرر عدم التصويت على الموازنة الا بتخفيض سعر الدولار

اخبار السعودية

السعودية.. إحباط تهريب 655 كغ من الحشيش المخدرة الى المملكة

اخر الاخبار

نصب ابراج امنية شمالي كربلاء

اخبار مصر

بطائرات حربية.. قرار عاجل من الرئيس السيسي للتعامل مع كارثة قطاري سوهاج

اخبار العراق

الاثنين ..القوات الامنية المضافة لحماية زائري الشعبانية تستكمل وصولها الى كربلاء