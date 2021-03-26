هكذا علّق النجوم على حادث تصادم قطاري سوهاج

المستقلة/- منى شعلان/ نعي العديد من الفنانين العرب ضحايا حادث تصادم قطاري محافظة سوهاج المصرية الذي وقع ظهر اليوم الجمعة، وأسفر عن العديد المصابين والقتلى.

حيث نعت الفنانة المصرية ياسمين صبري، شهداء حادث قطاري سوهاج، وكتبت في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر” وقالت فيها: “رحم الله شهداء حادث قطاري سوهاج.. يارب السلامة والشفاء لكل المصابين”.

رحم الله شهداء حادث قطاري #سوهاج

يارب السلامة والشفاء لكل المصابين. — Yasmine Sabri (@yasminesabri) March 26, 2021

وكتب الفنان المصري يوسف الشريف في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر” تغريدة قال فيها: “إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. خالص العزاء لأسر ضحايا حادث القطار خالص العزاء لكل أهالينا في سوهاج وكل المصريين..ربنا يرحمهم ويشفي المصابين”.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون…خالص العزاء لأسر ضحايا حادث القطار خالص العزاء لكل أهالينا في سوهاج وكل المصريين..ربنا يرحمهم ويشفي المصابين🙏 — Youssef el sherif (@ElSherif) March 26, 2021

وقال الفنان المصري، محمد رمضان: “أتقدم بخالص التعازي لأهالي ضحايا قطار سوهاج، ربنا يحتسبهم شهداء عنده ويصبر الأهالي وتمنياتي للمصابين الشفاء العاجل”.

اتقدم بخالص التعازي لأهالي ضحايا قطار #سوهاج ربنا يحتسبهم شهداء عنده ويصبر الأهالي وتمنياتي للمصابين الشفاء العاجل pic.twitter.com/v24tmGn7r8 — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) March 26, 2021

وغردت الفنانة اللبنانية، إليسا، قائلة: “حادثة سوهاج مبكية ومحزنة. مآسي لا تنتهي في بلداننا للأسف، كل التعازي للشعب المصري الحبيب ولأهالي الضحايا”.

حادثة سوهاج مبكية ومحزنة. مآسي لا تنتهي في بلداننا للأسف. كل التعازي للشعب المصري الحبيب ولأهالي الضحايا — Elissa (@elissakh) March 26, 2021

وكتب الفنان الإماراتي، حسين الجسمي: “الله يصبّركم ويجبر قلوبكم أهلنا وأحبابنا في ⁧‫مصر⁩ ويرحم الشهداء ويحفظكم”.

الله يصبّركم ويجبر قلوبكم أهلنا وأحبابنا في #مصر ويرحم الشهداء ويحفظكم 🤲🏻#سوهاج — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) March 26, 2021

وعلق الفنان السوري، جورج وسوف، على حادث قطاري سوهاج عبر حسابه على “تويتر”: “صعيد مصر في القلب، الله يرحم الضحايا ويشفي الجرحى”.

من جانبه حرص الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية المصرية، على تقديم واجب العزاء لأهالى الضحايا، وكتب عبر حسابه الشخصى بموقع إنستغرام ،قائلاً “بكل مشاعري اشاطر اهالى المتوفين وندعو الله لهم بالرحمه والمغفرة وندعو للمصابين بالشفاء العاجل حفظك الله يا مصر”.

وشهدت محطة سكة حديد قرية الصوامعة غرب، في دائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج، اليوم، حادث تصادم بين قطارين، إذ اصطدم القطار رقم 2011 مكيف بالقطار 157 المميز من الخلف.

وأعلنت هيئة السكة الحديدية أنه تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين لأحد القطارين فتوقف، ثم تجاوز القطار الآخر السيمافور بسرعته فاصطدم بالقطار المتوقف من جهة الخلف.

وتفقد محافظ سوهاج وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، منذ قليل، موقع حادث قطاري سوهاج، والذي وقع ظهر اليوم الجمعة، بقرية الصوامعة في مركز طهطا.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور خالد مجاهد، كشف في وقت سابق ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج إلى 114 شخصًا، فيما توفي 32 آخرين في الحادث.

وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان توجهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم.

ووصل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، برفقة وزير التعليم العالي ووزيرة الصحة، منذ قليل، إلى مستشفى سوهاج لتفقد مصابي حادث قطاري سوهاج الذي وقع ظهر اليوم الجمعة.