هكذا علقت أسرة سمير غانم على أزمة حضور الفنانين حفل زفاف بعد دفنه

المستقلة/- منى شعلان/ اعتذر عدد من الفنانين عن حضور وإحياء حفل زفاف نجل أحد رجل الأعمال المصريين، حزنا على الفنان الكبير الراحل سمير غانم، الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي.

إذ اعتذر المطرب محمد حماقى إحياء حفل زفاف كان سيحييه يوم الجمعة 22 مايو، وأعاد أجره الذي حصل عليه حدادا على روح نجم الكوميديا الراحل، كما أن الفنانة هالة صدقي اعتذر عن حضور حفل زفاف أيضا في نفس اليوم.

من جانبه وجه الفنان حسن الرداد زوج الفنانة إيمي سمير غانم، التحية لحماقي وهالة صدقي على مشاعرهما الطيبة ونشر صورهما عبر خاصية “الاستوري “بحسابه بموقع الصور والفيديوهات انستغرام موجها الشكر لهما.

وأثيرت ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب حضور عدد من الفنانات حفل زفاف نجل أحد رجال الأعمال في مدينة الجونة، ليلة الجمعة، ورقصهن، بعدما ظهرن بالأسود بجنازة النجم سمير غانم في صباح اليوم ذاته، وهن يظهرن علامات الحزن عليه

وكانت الفنانة هالة صدقي، كشفت أنها شاركت في جنازة الفنان سمير غانم، رغم أنها جاءت من دبي إلى مصر خصيصا لحضور حفل زفاف، مشيرة إلى أنها اعتذرت عن حضور حفل الزفاف، احتراما لصديقها الراحل ولمشاعر صديقتها الفنانة دلال عبدالعزيز التي كانت لاتفوت فرصة لأداء الواجب.

يذكر أن سمير غانم رحل عن الحياة عصر الخميس الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بفيروس كورونا، وشيعت جنازته، الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس.

وكان أبرز الحضور لتشييع الجثمان كل من سمير صبري ومحمود حميدة ويسرا وميرفت أمين والمخرجة إيناس الدغيدي وأشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا والسيناريست عمرو محمود ياسين والإعلامي محمود الليثي والإعلامية بوسي شلبي وأحمد بدير وبيومي فؤاد ومحمد أسامة “أوس أوس” ولبلبة وإلهام شاهين وحماده هلال وأحمد الفيشاوي وعلي ربيع ومحمد حماقي وشيماء سيف وعمرو يوسف ومحمد وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصري وهاني رمزي ونهال عنبر وبيومي فؤاد وأشرف عبد الباقي ورامي عادل إمام.

وحمل الجثمان بالمقابر كل من الإعلامي رامي رضوان، زوج دنيا سمير غانم، والفنان حسن الرداد، زوج الفنانة إيمي سمير غانم،والمطرب حمادة هلال بالإضافة لأقاربه.