هبوط سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار لادنى مستوياتها

المستقلة … عادت الليرة التركية مرة اخرى اليوم للهبوط الحاد بسعر الصرف مقابل الدولار الامريكي، حيث تراجعت الليرة التركية إلى ما دون 17.5730 مقابل الدولار الأميركي اليوم الثلاثاء، وهو ما يعتبر ادنى مستوياتها منذ الأزمة الكبيرة في العملة في ديسمبر كانون الأول، إذ أثرت فيها قوة الدولار والمخاوف حيال ارتفاع التضخم المحلي وانخفاض أسعار الفائدة.

كما ان الليرة التركية قد شهدت هبطواً نحو 25%هذا العام بعد أن نزلت 44% في 2021 لتصبح من العملات الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة.

وأدت تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة في أواخر العام الماضي إلى اندلاع أزمة دفعت التضخم للارتفاع إلى ما يقرب من 80%.