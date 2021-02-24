هاشتاج #أرفض_حظر_الجمعة يتصدر الاردن

المستقلة /- عبر الأردنيون، الأربعاء، عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن استيائهم، من توصية اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة، لوزارة الصحة، بفرض حظر تجول شامل، يوم الجمعة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسما أطلقوه تعبيرا عن رفضهم للحظر، تحت عنوان “#أرفض_حظر_الجمعة”.

واحتل الوسم، المرتبة الأولى، بين الأعلى تداولا عبر منصة تويتر في الأردن، حيث شارك الآلاف من النشطاء التغريد عبره.

الناشطة رنا ملحس، شاركت التغريد عبر الوسم قائلة: “دولة تستخدم سلطتها وتحبس الشعب لأنها فشلت بتوفير المطعوم”.

أما مد الله النوارسة، فعلق قائلا: “حظر الجمعة والحظر الليلي؛ حظر سياسي”.

“قرارات ما فيها دراسة ولا اشي حكومة حافظة مش فاهمة ولا دارية شو تعمل غير تجوع الشعب المديون اكثر واكثر”، يغرّد أحمد ناصر.

الناشط عمر الدهامشة، شارك التغريد عبر الوسم قائلا: “تشديد إجراءات لبس الكمامة والتباعد الجسدي ومنع التجمعات على جميع سكان الاردن، أفضل مليون مرة من حظر الجمعة”.

وكانت لجنة الاوبئة، أوصت خلال اجتماع طارئ، قبل ثلاثة أيام، إلى وزارة الصحة، بضرورة فرض حظر شامل للتجول كل يوم جمعة من كل أسبوع، إضافة إلى تقليص ساعات التجول للمواطنين والمنشآت، فيما لم تصدر الحكومة أي قرارات حتى اللحظة، حول فرض حظر الجمعة من عدمه.