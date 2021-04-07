هاري وميغان ينتجان مسلسل وثائقي عبر “نتفليكس”

المستقلة/- منى شعلان/ يعتزم الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، إنتاج مسلسل وثائقي لصالح شبكة ”نتفليكس“، سيتركز حول حدث ”إنفيكتس غايمز“ الرياضي الدولي للجرحى والمرضى من النساء والعسكريين والمحاربين القدامى.

وقالت شركة ”أرتشي ويل برودكشن“ التابعة لدوقي ساسكس، إن أول مسلسل للثنائي على ”نتفليكس“، سيركز على فعاليات ”إنفيكتس غايمز“ ومشاركيه في مدينة لاهاي الهولندية العام المقبل، وفقاً لشبكة “ أيه بي سي“ الأمريكية.

وسيأتي المسلسل بعنوان ”قلب إنفيكتس“ بالشراكة مع مؤسسة ”إنفيكتس غايمز“، التي يعتبر الأمير هاري راعيا لها، ومن المقرر ظهوره على الشاشة أيضاً.

وأعلنت ”نتفليكس“ عن المشروع الجديد عبر حسابها على تويتر، وقالت: إن ”المسلسل سيقدم قصصاً من وراء الكواليس لرياضيين ومنظمين أثناء استعدادهم للحدث، الذي تم تأجيله حتى ربيع العام القادم بسبب جائحة كورونا“.

يذكر أن الأمير هاري هو مؤسس حدث ”إنفيكتس غايمز“، الذي شهد عام 2014 أولى فعالياته، وقد تعاقد مع ”نتفليكس“ خلال سبتمبر العام الماضي في صفقة تقدر بالملايين.

وقال الامير عن المسلسل: ”منذ انطلاق أولى فعاليات إنفيكتس غايمز في 2014، علمنا أن كل منافس سيسهم بطريقته الاستثنائية التي تعرب عن المرونة والتصميم والعزم، وهذا العمل سيفتح نافذة لمختلف الأشخاص حول العالم على القصص المؤثرة والملهمة لهؤلاء المشاركين خلال رحلتهم في المشاركة في الحدث في هولندا العام المقبل“.

وأضاف: ”وبكون هذا العمل هو الأول لشركة أرتشي ويل برودكشنز بالتعاون مع نتفليكس ومؤسسة انفيكتس غايمز، لا يسعني سوى أن أكون متحمساً للغاية لهذه الرحلة وأكثر فخراً بمجتمع انفيكتس لإلهامهم وخدمتهم المستمرين“.

من جهته، قال دومينيك ريد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ”إنفيكتس“: ”متحمسون للغاية للتعاون مع نتفليكس لتسليط الضوء عالميا على رجالنا ونساءنا من أجل إلهام المزيد من الأشخاص، كما أن هذه الشراكة ستوفر تمويلا كبيرا للمؤسسة الخيرية“.

وكشفت “نتفليكس” أن المسلسل سيكون من إخراج البريطاني أورلاندو فون آنسيديل، وسيشارك في إنتاجه جوانا ناتاسيغارا، وهما اللذان عملا على الفيلم الوثائقي القصير “ذا وايت هيلميتس” الحائز على الأوسكار بفضل قصته التي تدور حول فرقة إنقاذ في سوريا.

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