هؤلاء الأشخاص لا يجب أن يأكلوا البصل

المستقلة /- يعرف البصل بكونه أحد المكونات الرئيسية التي يستخدمها الكثيرون في جميع الأطباق تقريبا، ويعرف بفوائده التي لا تعد ولا تحصى، ومع ذلك، يحذر الخبراء من الإكثار في تناوله.

وأفادت ااخصائية تغذية أن هناك صن معي من الأشخاص يتوجب عليهم الامتناع عن تناول البصل، وذلك وفقا لما نشره موقع “ميديك فوريوم” الطبي الروسي.

وأكدت الأخصائية أنه يجب على الأشخاص المصابين بالتهاب البنكرياس أو التهاب المعدة أو المصابين بمرض القرحة الهضمية عدم تناول البصل.

وأوضحت الخبيرة أن البصل الطازج خطير لهؤلاء المرضى، لأن تناوله يسبب زيادة حموضة المعدة.

وأشارت إلى أن الأشخاص الذين ليس لديهم موانع يجب أن يأكلوا البصل باعتدال أيضا وعدم الإكثار منه، بحيث لا تتجاوز الكمية رأس متوسط ​​الحجم في اليوم.

ويساعد تناول البصل باعتدال في تعزيز المناعة ومحاربة الأمراض، فهو يحتوي على مكونات تمنع تكاثر البكتيريا والفيروسات المسببة للمرض، كما يعد مصدرا لفيتامينات B وفيتامين C، وهو غني أيضا بالألياف الغذائية والعديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم.