نصيف : على الحكومة إلغاء القروض الخارجية من بينها القرض الهندي والسويدي

المستقلة /- أكدت النائبة عالية نصيف أن على الحكومة إلغاء معظم القروض الخارجية ومن بينها قرض بنك الاستيراد والتصدير الهندي

والقرض السويدي، مبينة ان استمرار ارتفاع اسعار النفط حتى نهاية الشهر المقبل سيسهم في سد أكثر من نصف العجز الموجود في الموازنة.

وقالت في بيان تلقت المستقلة نسخة منه،اليوم :” ان الارتفاع المستمر في سعر النفط قد ألغى الحاجة الى إبقاء البلد مكبلاً بالقروض الخارجية التي تترتب عليها فوائد مرتفعة تستنزف الاقتصاد العراقي، وفي حال استمرار ارتفاع سعر النفط حتى نهاية الشهر المقبل سنكون قد عوضنا عن نصف العجز الموجود في الموازنة المالية “.

وبينت نصيف :” ان أمام الحكومة اليوم فرصة لإلغاء تسعين بالمائة من هذه القروض وفي مقدمتها ذات نسب الفائدة المرتفعة، وخصوصاً قرض بنك الاستيراد والتصدير الهندي والقرض السويدي”.