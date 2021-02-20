نصيف تشيد بقرار القضاء شمول الفيسبوك بقانون العقوبات

المستقلة/-  أشادت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف بقرار القضاء العراقي اعتبار موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من وسائل الإعلام المشار إليها في قانون العقوبات وبأن من يشتم ويسب عبر تعليقاته الشخصية فيه تترتب عليه إجراءات عقابية وفقا للقانون النافذ .

وقالت في بيان اليوم :” إن هذا القرار يستحق الإشادة والتقدير لأنه سيمنع بعض المرضى نفسياً والذباب الإلكتروني المستأجر من قبل الفاسدين من الاستمرار في الاختباء وراء العالم الافتراضي وشتم وسب الناس وترويج الأخبار والتصريحات المفبركة والمسيئة “.

وأضافت نصيف :” أن فوضى الفيسبوك التي تخدم الفاسدين والفاشلين ستنتهي قريباً بعد إنزال العقوبات الرادعة بكل من تسول له نفسه شتم الناس وإيذائهم من خلال المنشورات والتعليقات، وبالتالي سنرى قريباً حالة من الوعي الجماهيري والاستخدام السليم لمواقع التواصل الاجتماعي الخالية من الكلام البذيء والتجاوزات “.

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