نجم ريال مدريد يرحب بقدوم مبابي

المستقلة/- فتح كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، الباب أمام زميله في منتخب فرنسا، كيليان مبابي، للانضمام إلى صفوف العملاق الإسباني.

وصرح بنزيما عبر قناة “RTL” الفرنسية: “سنرى ما سيحدث في مستقبل مبابي. لكن في كل الأحوال، مرحبا به في ريال مدريد”.

وأضاف: “كيليان لديه كل الصفات التي تؤهله ليكون لاعبا في ريال مدريد يوما ما، وأتمنى أن ينتقل لصفوف الفريق الإسباني”.

وينتهي تعاقد كيليان مع باريس سان جيرمان في صيف 2022.

ورغم الجدل المثار حول وجهته المقبلة، وما يثار بشأن تعثر مفاوضات تعاقده، إلا أن ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي، يثق في أن مبابي سيبقى بصفوف الفريق.

لكن العديد من التقارير الصحفية، زعمت مؤخرا أن سان جيرمان سيضطر لبيع مبابي في الصيف المقبل، حتى لا يخسره مجانا في نهاية الموسم المقبل.