نجم أرسنال يصاب بمرض غريب

المستقلة/- أعلن الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم آرسنال، إصابته بمرض أثناء تواجده مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الماضية.

ونشر أوباميانج، على حسابه على “إنستجرام”، صورة له أثناء التواجد في أحد المستشفيات، وعلق عليها: “مرحبا يا شباب.. شكرا على جميع الرسائل والمكالمات. لسوء الحظ، أصبت بالملاريا أثناء تواجدي مع المنتخب الوطني في الجابون قبل بضعة أسابيع”.

وأضاف: “لقد قضيت بضعة أيام في المستشفى هذا الأسبوع، لكنني أشعر بالفعل بتحسن كبير كل يوم، بفضل الأطباء العظماء الذين اكتشفوا الفيروس وعالجوه بسرعة كبيرة”.

وأتم: “لم أكن أشعر بنفسي حقا في الأسبوعين الماضيين، لكنني سأعود قريبا أقوى من أي وقت مضى، والآن سأشاهد الأولاد، لدينا مباراة كبيرة.. لنذهب ونفوز بها”.