نجل نشوى مصطفى يكشف تطورات حالتها الصحية بعد شائعة وفاتها

المستقلة / منى شعلان / كشف نجل الفنانة المصرية نشوى مصطفى ، آخر مستجدات الحالة الصحية لوالدته، وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وعزلها في إحدى مستشفيات القاهرة.

وكتب نجلها على الحساب الشخصي للفنانة المصرية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلا: “بفضل الله وبفضل دعوات حضراتكم وبفضل مجهود أطباء وهيئة تمريض مستشفى العجوزة، أمي حالتها مستقرة الحمد لله”.

وأضاف: “وأعتذر لعدم الرد ربنا أعلم بينا أنا وأبويا وأختي، ألف شكر ببلغ أمي كل تليفوناتكم وكومنتات حضراتكم ودعواتكم لرفع حالتها النفسية وبتكون فرحانة ولله الحمد دائما وفي كل الأحوال”.

وكانت ترددت خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ وفاة الفنانة المصرية نشوى مصطفى بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وبدوره نفي الفنان إيهاب فهمي ، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية ، شائعة الوفاة ، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “نشوى مصطفى بخير ومافيش أي حاجة وهتقوم بالسلامة إن شاء الله خلال أيام وبلاش إشاعات كاذبة المصدر الوحيد هى نفسها وأسرتها ونقابة المهن التمثيلية وغير هذا كذب من ناس مغرضة نشوى زي الفل بإذن الله”.