“نتفليكس” تطلق 27 عملا فرنسيا فى 2021

المستقلة/- منى شعلان/ قررت مجموعة نتفليكس الأمريكية تعزيز إنتاجاتها الفرنسية بإطلاق 27 مشروعا أصليا فرنسيا في 2021، بينها مسلسل عن حريق كاتدرائية نوتردام.

وعقب افتتاح مكاتبها في باريس العام الماضي بعد 6 سنوات على إطلاقها في فرنسا، أكدت “نتفليكس” الثلاثاء تسريع وتيرة إنتاجها للأعمال الفرنسية من خلال ترسيخ “تجذرها الإبداعي والثقافي في فرنسا”.

وخلال العام الجاري، تعتزم المنصة إنتاج أو عرض 27 فيلما وعملا وثائقيا، وفق “نتفليكس”.

وقالت المديرة الإعلامية للشبكة في فرنسا آن جابرييل دوبا بانتانس خلال مؤتمر صحفي: “مشتركونا يريدون قبل أي شيء قصصا يجدون أنفسهم فيها”.

ويضم برنامج أعمال “نتفليكس” الفرنسية في 2021 مسلسلا يحمل عنوان “لا بار أو فو” يعيد تصوير ليلة الحريق في كاتدرائية نوتردام في باريس، وعملا وثائقيا يتناول قصة جوني هاليداي.

أما على صعيد السينما، فتعوّل “نتفليكس” على أفلام الحركة والكوميديا الجماهيرية، مع 3 أعمال جديدة مقرر عرضها في 2022.

وتضم مشاريع “نتفليكس” السينمائية الفرنسية عملا كوميديا لاني بون عن الحجر المنزلي، وفيلم حركة مع جان كلود فان دام.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

سامسونغ تكشف عن خططها لإطلاق هاتف Galaxy S20 FE 5G

اخر الاخبار

دراسة : أمراض اللثة الحادة تضاعف خطر أمراض ارتفاع ضغط الدم

اخر الاخبار

صلاح الدين : القبض على 10 متهمين بجرائم جنائية مختلفة

اخبار الاردن

الاردن : انخفاض درجات الحرارة بسبب كتلة هوائية باردة

اخر الاخبار

مواصفات ومميزات هاتف سامسونج Galaxy S21 FE الجديد

اخر الاخبار

 الصحة العالمية : الأردن سجل أعلى إصابات أسبوعية في شرق المتوسط 

اخبار العراق

محمود عثمان : جميع الكتل السياسية لديها مصلحة بتأخير اقرار الموازنة

اخبار العراق

محمود عثمان : جميع الكتل السياسية لديها مصلحة بتأخير اقرار الموازنة

اخر الاخبار

ادارة بايدن تقرر رفع وصف الضفة الغربية صراحة بـ“الأرض المحتلة“

اخبار العراق

الرافدين يعلن قائمة الفروع المشمولة بمنح السلف للمواطنين والموظفين

اخبار الاردن

صندوق النقد الدولي يدعم طلب الأردن بزيادة الموارد بمبلغ 200 مليون دولار

اخر الاخبار

مفوضية الانتخابات تؤكد انها مستعدة لاجراء الانتخابات في موعدها

اخر الاخبار

شاومي الصينية أحدث شركة تدخل صناعة السيارات الكهربائية في العالم

اخر الاخبار

دراسات : سلالات معينة من فيروس كورونا قد تقوض الحماية المناعية

اخبار العراق

الأولمبية الدولية تصادق على نتائج انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية

اخبار العراق

كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني تؤكد أنها ستحضر جلسة تمرير الموازنة

اخبار العراق

دولة القانون : امريكا لا ترغب بأجراء الانتخابات المبكرة في العراق