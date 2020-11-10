نتفلكس تكشف عن وقائع مرعبة من كواليس مسلسل “ما وراء الطبيعة”

المستقلة/ منى شعلان/ كشفت شبكة نتفلكس، فى بيانٍ صادرٍ لها، معلومات شيقة من كواليس تصوير مسلسل ما وراء الطبيعة ، أول إنتاجاتها المصرية الأصلية، والذى طرح للعرض على المنصة العالمية، فى 5 نوفمبر 2020.

بعض هذه المعلومات تبدو غريبة للغاية، كاستيقاظ مدير التصوير أحمد بشارى على “وجود شبحين غاضبين معه في الغرفة وذلك بسبب الإزعاج الذي سببه لهما التصوير”، وذلك بعدما اضطر للمبيت ذات ليلة في “قصر أبو رحاب”، حيث تم تصوير المشاهد الداخلية لـ “بيت الخضراوي” ، وفقا لموقع” CNN”.



وبحسب نتفلكس، واجه بشارى حدثاً غريباً آخر، وهو “استيقاظه من النوم ليجد نفس الفأر المرسوم فى مذكرات رفعت إسماعيل مستلقياً بجانبه، والأغرب أنه كان مرئياً لأحمد فقط وليس لأى أحد آخر”.



كما سلطت نتفلكس فى معلوماتها الشيقة الضوء عن مسلسل ما وراء الطبيعة ، والتحضيرات الخاصة، التي قام بها بطل العمل أحمد أمين، لأداء دور “د. رفعت إسماعيل”.



وحظي أمين بإشاداتٍ خاصّة على إتقانه للدور، من فنانين، ومتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أعرب المخرج عمرو سلامة، عن سعادته لتصدر مسلسل “ما وراء الطبيعة” قائمة الـ”top 10″ في 3 دول أجنبية، ونشر عمرو سلامة عبر حسابه على تويتر صورة القائمة، عبر حسابه على تويتر، وكتب عليها قائلا: “فرنسا وألمانيا وبلجيكا ينتفضون”.



كما دشن جمهور ومحبى الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق ، هاشتاغ بعنوان “مينفعش ننسى البطل الأصلي”، بعد النجاح الذي حققه مسلسل “ما وراء الطبيعة” المقتبس من سلسلة رواياته الشهيرة التي تحمل نفس الاسم.

ويعرض مسلسل ما وراء الطبيعة مترجمًا إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم، كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.

وسيكون أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع، ويعد المسلسل بطولة أحمد أمين، رزان جمال، سماء إبراهيم، آية سماحة، من تأليف الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وإخرج عمرو سلامة، وإنتاج مشترك بين محمد حفظي ونتفلكس.