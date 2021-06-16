نبيل معلول يترك منتخب سوريا

المستقلة/- قدم التونسي نبيل معلول مساء استقالته رسميا من تدريب منتخب سوريا.

وقال نادر داود مساعد نبيل معلول في تصريحات صحفية: “منذ ساعة تقريبا وجه المدرب نبيل معلول مكتوبا للاتحاد السوري يطلب منه فسخ عقده رسميا لعدم حصوله على مستحقاته لمدة 15 شهرا”.

وتابع نادر داود: “لقد تعاقدنا مع الاتحاد السوري للإشراف على المنتخب السوري منذ مارس/ آذار 2020، وحتى اليوم لم نحصل على أي مستحقات”.

وصرح: “رغم ذلك واصلنا العمل وبعد المعسكرات تأهلنا للدور الثاني للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، ولنهائيات كأس آسيا 2023”.

وأضاف داود: “هناك أحاديث من هنا وهناك وما أستطيع تأكيده أن نبيل معلول لم يتقاض دينارا واحدا، لذلك قدم طلبا لرئيس الاتحاد السوري لكرة القدم يوم 18 مارس/ آذار الماضي، لتمكينه من مستحقاته”.

وأردف: “هناك مشكلة في صرف الرواتب ولا يمكن أن تحصل على رواتبك إلا بعد إيداع طلب وحصل ذلك، ورغم أن القانون ينص على أنه بعد 15 يوما من إيداع الطلب، دون استلام المستحقات تصبح حرا، وفي حل من أي ارتباط”.

وأوضح: “ذلك يعني أن نبيل معلول أصبح حرا منذ يوم 4 أبريل/ نيسان الماضي، لكن رغم ذلك قرر مواصلة المهمة، ومنح الاتحاد السوري مهلة 3 أشهر لتسوية الوضع، لكن شيئا لم يتغير”.

وختم داود قائلا: “هناك مشاكل بين الاتحاد السوري العام للرياضة واتحاد كرة القدم، ورأى نبيل معلول أن ذلك سيوثر على النتائج لذلك قررنا أن نخرج من الباب الكبير”.